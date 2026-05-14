Una ordenanza regulará el problema de los caballos sueltos

Fue aprobada este jueves en el Concejo Deliberante. La iniciativa incorpora herramientas para el control poblacional, la seguridad vial y civil.

Durante la sesión de este jueves, en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, se aprobó por unanimidad la nueva ordenanza para el control poblacional y regulación de los equinos en la vía pública.

La iniciativa incorpora herramientas para el control poblacional, la seguridad vial y civil; fue impulsada desde el bloque Arriba Chubut (ACH) y Omar Lattanzio (PLICH), y además deroga la normativa anterior sobre la temática.

Al fundamentar la norma, Mariela Aguilar (ACH) destacó que se brindan herramientas concretas al Ejecutivo Municipal para abordar la problemática de los equinos sueltos en la vía pública, con eje en la seguridad y el bienestar animal. La ordenanza contempla un sistema de identificación mediante chips, mecanismos de secuestro y resguardo de animales, atención veterinaria, un registro de adoptantes y sanciones para propietarios en incumplimiento, y en tal sentido valoró el trabajo realizado en comisión junto a los secretarios de Control Operativo y Urbano; y Economía y Finanzas.

Además, se aprobó por unanimidad el proyecto para la creación del programa de Diseño de Marcos Normativos Locales Basados en Evidencia, impulsado por el bloque Arriba Chubut. Al respecto,la edil Maite Luque (ACH) explicó que la propuesta surge a partir del trabajo técnico realizado durante la actualización del pliego del transporte público y busca fortalecer la elaboración de políticas públicas con respaldo académico y acceso a información técnica.

MAS RECURSOS PARA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

En otro orden, se aprobó de modo unánime la adenda al convenio marco para la “protección integral de la niñez, la adolescencia y la familia”, rubricada entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Ministerio de Desarrollo Humano. Esta ratificación del convenio marco supone mayores aportes económicos destinados a fortalecer acciones orientadas a garantizar la protección integral de la niñez, adolescencia y familia, una temática que cobró especial relevancia en la agenda pública local y que recientemente movilizó a toda la comunidad tras el fallecimiento del niño Ángel López.

TRANSPORTE PÚBLICO

Otro tema abordado en la sesión, durante la hora de preferencias, es que en diecisiete días vence la prórroga al servicio de transporte público, y el Ejecutivo municipal aun no rubricó el contrato con la nueva prestadora, cuya adjudicación se hizo efectiva el 25 de marzo.

La caducidad inminente de plazos para garantizar un servicio esencial para los comodorenses fue el eje donde el vice intendente Maximiliano Sampaoli pidió la palabra para requerir definiciones.

En tal contexto, y a moción del concejal Martín Gómez, el cuerpo decidió citar al secretario de Gobierno Sergio Bohe, para que el miércoles y en el marco de la comisión 6 -cabecera de temas de servicios públicos- brinde a los concejales las precisiones del caso.