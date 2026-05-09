Agentes municipales se capacitan por vía virtual

El Campus Virtual de la Agencia Comodoro Conocimiento consolida su uso con la capacitación de agentes municipales. Actualmente, 77 de ellos participan de capacitaciones vinculadas a la Ley Micaela mediante la plataforma digital, fortaleciendo así el uso efectivo de esta nueva herramienta tecnológica impulsada por el municipio.

La Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo continúa fortaleciendo las políticas de formación y actualización profesional a través de su Campus Virtual, una herramienta que ya muestra resultados concretos en el ámbito municipal y comunitario.

La plataforma, disponible en campus.conocimiento.gob.ar, fue presentada oficialmente como un espacio destinado a ampliar el acceso a la formación, la capacitación y el desarrollo de habilidades vinculadas al mundo del trabajo, tanto para trabajadores municipales como para toda la comunidad. En ese contexto, 77 agentes municipales participan de la primera cohorte 2026 de capacitaciones vinculadas a la Ley Micaela mediante la plataforma digital.

La estrategia general para formación de los empleados municipales mediante el uso de la plataforma la llevan adelante el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; y el subsecretario de Recursos Humanos, Miguel Montoya; quienes destacaron la importancia de incorporar herramientas digitales para acompañar los cambios del mundo laboral y mejorar los procesos de formación permanente dentro del Estado municipal.

En ese marco, Zárate sostuvo que “estamos muy satisfechos de ver que el Campus Virtual de Comodoro Conocimiento ya está siendo utilizado de manera efectiva por los agentes municipales. Los 77 trabajadores que forman parte de la primera cohorte 2026 de Ley Micaela representan un paso importante en la consolidación de esta herramienta como política pública de formación permanente”.

Asimismo, remarcó que el Campus fue pensado como una plataforma abierta y flexible para toda la comunidad. “Esta herramienta es el resultado de muchos meses de trabajo y tiene como objetivo fortalecer la formación, la empleabilidad y el desarrollo de nuevas capacidades. Hoy existe una gran necesidad de actualización permanente en diversos aspectos y muy en particular la necesaria para el empleo, en tal sentido el Campus permite responder a esa demanda de manera accesible e inclusiva”, expresó.

ACCESIBILIDAD

El presidente de la Agencia también destacó que cada trayecto formativo queda registrado y acreditado dentro de la plataforma, facilitando que las personas puedan incorporar esas capacitaciones a sus perfiles laborales y profesionales y verlos reflejados en sus CVs.

Uno de los aspectos centrales del sistema es su accesibilidad tecnológica. El Campus Virtual fue desarrollado con software abierto y adaptado para dispositivos móviles, permitiendo que las personas puedan capacitarse desde cualquier lugar y en distintos momentos de su rutina diaria. Además, la plataforma permite que organizaciones comunitarias, instituciones y distintos actores del ecosistema local puedan generar y desarrollar sus propios cursos y propuestas de capacitación.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Además de las capacitaciones vinculadas a Ley Micaela, la Agencia continúa avanzando con la actualización y utilización efectiva de todos los módulos de la Diplomatura en Inteligencia Artificial, una de las propuestas formativas más innovadoras del Campus Virtual.

Actualmente, la propuesta cuenta con cerca de 200 participantes, entre estudiantes, emprendedores, profesionales y vecinos interesados en incorporar herramientas vinculadas a nuevas tecnologías y transformación digital. Debido al gran interés generado en la comunidad, ya se prevé la apertura de una segunda cohorte durante la segunda mitad del año.

Por su parte, la responsable del área Capacidades y Habilidades para el Trabajo del Siglo XXI, Cecilia Trigo, señaló que “esta plataforma nos permite democratizar el acceso a la formación y acompañar las transformaciones del mundo laboral desde una perspectiva inclusiva y federal”.

En esa línea, agregó que “el uso efectivo del Campus demuestra que existe una fuerte demanda de capacitación flexible y vinculada a herramientas concretas para el trabajo y el desarrollo profesional. Nuestro objetivo es acompañar tanto a quienes buscan insertarse laboralmente como a quienes necesitan actualizar sus conocimientos para sostener sus empleos”.

COMO ACCEDER

Las personas interesadas pueden sumarse al canal de WhatsApp del área Capacidades y Habilidades para el Trabajo del Siglo XXI o enviar un mail a [email protected] para recibir información sobre capacitaciones y novedades. Asimismo, pueden explorar las propuestas disponibles en el Campus Virtual: campus.conocimiento.gob.ar.