Dolavon, El Maitén, Gualjaina, Puerto Pirámides, Río Mayo y Sarmiento fueron postuladas al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo. La provincia fue la que más candidaturas aportó en la edición 2025.

Seis localidades del Chubut se postulan a los Best Tourism Villages de ONU Turismo

La provincia del Chubut volvió a tener presencia en el escenario turístico internacional con la postulación de seis localidades al programa Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo. Los destinos seleccionados son Dolavon, El Maitén, Gualjaina, Puerto Pirámides, Río Mayo y Sarmiento.

Las candidaturas fueron acompañadas por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, que brindó asesoramiento técnico y asistencia administrativa durante el proceso de presentación. La iniciativa forma parte de una política orientada al fortalecimiento y promoción de los destinos turísticos chubutenses.

Dolavon

Dolavon.

En esta edición, Argentina presentó 55 localidades de 20 provincias diferentes. Dentro de ese panorama, Chubut fue la jurisdicción con mayor cantidad de postulaciones.

El programa Best Tourism Villages distingue a pueblos que preservan y promueven sus valores culturales y naturales, con eje en el desarrollo sostenible y el compromiso de las comunidades con su entorno. La propuesta pone el foco en la identidad y las experiencias vinculadas a la vida rural.

Sarmiento

Sarmiento.

El antecedente más reciente para la provincia se dio en 2024, cuando Gaiman y Trevelin fueron reconocidas en el certamen internacional.

Los resultados de la competencia serán anunciados desde octubre, cuando ONU Turismo confirme cuáles serán los pueblos distinguidos a nivel mundial.