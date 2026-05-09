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Choque entre dos vehículos en la esquina de Viamonte y Sarmiento

El siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado. Los conductores fueron asistidos por personal médico y no presentaban lesiones de gravedad.

Personal de la Seccional Segunda intervino este sábado, alrededor de las 6:20, en un choque ocurrido en la intersección de las calles Viamonte y Sarmiento.

En el lugar, los efectivos constataron la colisión entre una VW Surán, conducida por un hombre de aproximadamente 35 años, y un Toyota Etios al mando de otro hombre de unos 32 años.

Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del Hospital Regional. Ambos conductores recibieron asistencia médica preventiva y se descartaron lesiones de gravedad.

Además, se verificó la documentación de los dos vehículos y no se detectaron irregularidades.

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