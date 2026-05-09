Fin de semana frío y sin lluvias; el lunes subirá la temperatura

El pronóstico anticipa jornadas estables para este fin de semana en Comodoro Rivadavia, con temperaturas bajas, cielo mayormente despejado y sin probabilidades de precipitaciones.

El pronóstico meteorológico para este fin de semana en Comodoro Rivadavia anticipa condiciones estables, bajas temperaturas y ausencia de lluvias.

Para este sábado 9 de mayo se prevé una temperatura máxima de 9°C y una mínima de 5°C. Durante toda la jornada no se esperan precipitaciones y el viento soplará con intensidades de entre 7 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h en horas de la mañana.

En tanto, el domingo 10 se mantendrán condiciones similares, con una máxima de 10°C y mínima de 5°C. El cielo permanecerá mayormente despejado y no hay probabilidades de lluvias. El viento tendrá velocidades de entre 13 y 31 km/h, sin ráfagas significativas.

Para el lunes 11 se espera un ascenso de la temperatura, con una máxima de 15°C y mínima de 8°C. Sin embargo, el viento volverá a intensificarse, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas previstas de entre 60 y 69 km/h.