El siniestro ocurrió este martes por la mañana sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 6000. Tres vehículos estuvieron involucrados y una conductora resultó con dolencias en un brazo.

Choque en cadena sobre la Ruta 3 generó demoras en la zona sur

Personal de la Seccional Tercera intervino este martes en un accidente de tránsito registrado en la zona sur de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 7:45 sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 6000, en el tramo correspondiente a la Ruta Nacional Nº 3.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro fue una colisión en cadena que involucró a tres vehículos y provocó complicaciones en la circulación vehicular del sector durante varios minutos.

Como consecuencia del impacto, una de las conductoras manifestó dolencias en su brazo derecho, por lo que se solicitó asistencia médica para evaluar la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajó personal policial de la comisaría jurisdiccional, que se encargó de ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes. Asimismo, se procedió a verificar la documentación de los conductores y de los rodados involucrados.

El tránsito presentó demoras momentáneas mientras se llevaban adelante las tareas de rigor.