Derrotó 78-66 a Independiente de Oliva en el primer juego de los playoffs de la Liga Nacional. Sebastián Carrasco, del local, fue el goleador del partido con 21 puntos. Bryan Carabalí metió 7 tapas.

Gimnasia ganó y se puso 1-0 en la serie de cuartos de final

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se adelantó 1-0 en la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet al derrotar de local a Independiente de Oliva por 78 a 66.

El encuentro, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Fabio Alaniz, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 23-16, 48-37 y 64-60.

El primer cuarto del partido se lo quedó Gimnasia 23-16, porque tuvo en Anyelo Cisneros, Sebastián Carrasco y Bryan Carabalí sus mejores hombres. El venezolano lideraba la ofensiva del “Verde” con 8 puntos, bien acompañado por el chileno Carrasco con 5 tantos, mientras que Carabalí aportaba 3 tapas, todas a Agustín Cáffaro, quien justamente era el mejor de la visita con 6 unidades.

En el segundo cuarto, Gimnasia, con un doble de Carlos Rivero puso el marcador 34-22 para de esa manera, el local saque 12 de máxima.

En este segmento de juego, otra vez Cisneros (7) y Carrasco (8) comandaban la ofensiva del elenco de Pablo Favarel. También eran clave los aportes de Rivero, Mauro Cosolito y Martiniano Dato. La visita se sostenía con lo que hacían Felipe Barrionuevo, Agustín Pautasso y Francisco Conrradi.

Gimnasia se fue al vestuario por once arriba (48-37) y con todas las expectativas de seguir liderando en el partido, porque fue inteligente y porque defendió muy bien.

Tras el descanso largo, el partido se hizo más parejo. Independiente, se puso en juego con Enzo Filippetti (8 tantos), mientras que del otro lado, Carrasco seguía aportando en su casillero personal.

Con un triple de Dato, Gimnasia volvía a sacar 12 (53-41) y cuando Filippetti marcó de dos para que la visita achique y se ponga justamente a dos (62-60), en el final del tercer segmento de juego, Gimnasia se fue arriba por cuatro de ventaja por un volcadón de Carabalí, tras recibir una notable asistencia de Carrasco, que tuvo una gran noche.

Llegó el último cuarto y el dueño de casa, con un triple de Cosolito, sacó 15 (75-60), siendo esa la máxima diferencia de todo el partido. Desde ese instante, todo fue para Gimnasia que dominó muy bien a su rival y pese a que la visita se puso a dos durante un pasaje del juego, nunca vio peligrar la victoria.

En Gimnasia se destacó el base Carrasco, quien fue el goleador del partido con 21 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y un recupero. Cisneros lo escoltó con 15 tantos, 6 pases gol y 2 recuperos, y 10 con 4 rebotes y 2 asistencias fueron los números del entrerriano Dato.

Además, el pívot ecuatoriano Bryan Carabalí, una vez más hizo valer sus 2,15 metros de estatura al meter 7 tapas, convertir 8 tantos y tomar 9 rebotes.

En la visita, el pívot Cáffaro fue su goleador con 13 puntos, mientras que 11 con 7 rebotes anotó Fillippetti.

El segundo partido de la serie será este domingo, -a partir de las 20:30- también en el Socios Fundadores, que seguramente tendrá otra vez un lleno total.

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Síntesis

Gimnasia 78 / Independiente 66

Gimnasia (23+25+16+14): Emiliano Toretta 5, Federico Grun 5, Martiniano Dato 10, Anyelo Cisneros 15 y Bryan Carabalí 8 (fi); Marcos Chacón 3, Sebastián Carrasco 21, Mauro Cosolito 7, Kenneth Horton 0 y Carlos Rivero 4. DT: Pablo Favarel.

Independiente (16+21+23+6): Fortunato Rolfi 6, Nicolás Marcucci 4, Patricio Tabárez 9, Rolando Vallejos 8 y Agustín Cáffaro (x) 13 (fi); Felipe Barrionuevo 6, Enzo Filippetti 11, Martín Fernández 2, Agustín Pautasso 3, Francisco Conrradi 4, Valentín Duvanced 0 y Carlos Hurtado 0. DT: Martín González.

Parciales: 23-16, 48-37 y 64-60.

Arbitros: Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Fabio Alaniz.

Estadio: Socios Fundadores.

Serie: 1-0 Gimnasia.

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Panorama de cuartos de final (1º Juego)

VIERNES 8

En el Estadio Fortín Rojinegro - Corrientes

- Regatas Corrientes 89 (0) / Ferro Carril Oeste 95 (1).

En el Estadio Socios Fundadores – Comodoro Rivadavia

- Gimnasia y Esgrima 78 (1) / Independiente 66 (0).

SABADO 9

En el Estadio Dr. Luis Augusto Derna - Oberá

11:30 Oberá TC vs Boca Juniors.

En el Estadio Ciudad – Santiago del Estero

11:30 Quimsa vs Instituto.

Foto: Prensa Gimnasia