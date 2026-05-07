Recibe este viernes desde las 21 a Independiente de Oliva por los playoffs de la Liga Nacional. El local fue 2º de la fase regular, mientras que la visita, terminó 9º y viene de jugar la Reclasificación.

Gimnasia busca adelantarse en la serie de cuartos de final

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este viernes a Independiente de Oliva por el primer juego -serie al mejor de cinco partidos- de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, en donde el “Verde” buscará “arrancar fuerte” los playoffs.

Gimnasia viene de terminar en un brillante segundo puesto la fase regular de la competencia con 24 triunfos y 12 derrotas, el mismo número que tuvo Quimsa, que por los resultados entre sí en la fase inicial, el elenco de Santiago del Estero se quedó con el 1.

Por su parte, Independiente de Oliva finalizó noveno la fase regular con 20 victorias y 16 caídas, y viene de vencer en la Reclasificación a La Unión de Formosa (8º) por 3-1.

UNO A UNO EN LA FASE REGULAR

Gimnasia e Independiente se vencieron en sus respectivas localías durante en la fase regular, que constó, en esta ocasión de 36 partidos.

En ese contexto, el elenco que dirige Martín González se quedó -el 21 de octubre de 2025- con el primer juego en El Gigante de la Ruta 9, en un partido donde Gimnasia se lo podía haber llevado.

Independiente ganó 81-78, con una gran actuación de Francisco Conrradi, goleador del juego con 25 puntos y 10 rebotes, mientras que 10 tantos, aportó el pívot Enzo Filippetti.

En Gimnasia, mientras tanto su mejor vía de gol resultó el base chileno Sebastián Carrasco, autor de 16 unidades, seguido del alero Martiniano Dato con 15 puntos y 6 rebotes, mientras que 12 aportó el ayuda-base Marcos Chacón.

Casi tres meses después –el 27 de enero de este año- se volvieron a ver las caras, pero fue en el Socios Fundadores, con victoria para el elenco que conduce Pablo Favarel por 91-82.

En ese partido, Gimnasia tuvo un interesante reparto en el goleo, destacándose el entrerriano Dato, goleador del encuentro con 22 puntos y 7 rebotes, muy bien secundado por el base Emiliano Toretta (20 tantos, 4 rebotes, 6 asistencias y 3 recuperos).

Además, el ala pívot venezolano Anyelo Cisneros aportó 13 unidades, con 6 rebotes y 3 pases gol, Chacón aportó 11 tantos y 5 rebotes, mientras que el pívot ecuatoriano Bryan Carabalí, marcó 11 unidades, bajó 9 rebotes y metió 4 tapas.

En el equipo de Oliva, los mejores fueron Conrradi con 15 tantos, 4 rebotes, 2 recuperos y una tapa, mientras que Rolando Vallejos aportó 13 unidades, además Patricio Tabárez y Filippetti anotaron 10 tantos cada uno.

Esa victoria, le permitió a Gimnasia cortarle una racha a su rival de seis triunfos al hilo y además bajarlo de la punta de la fase regular.

Este viernes se vuelven a encontrar, pero será por los playoffs de cuartos de final en un Socios que lucirá a full.

El “Verde” seguramente salga con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. Mientras que como relevos estarán Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Kenneth Horton, y los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

Por su parte, Independiente podría arrancar con el siguiente quinteto: Fortunato Rolfi, Nicolás Marcucci, Patricio Tabárez, Rolando Vallejos y Agustín Cáffaro. Mientras que como relevos estarían: Enzo Filippetti, Francisco Conrradi, Agustín Pautasso, Martín Fernández, Felipe Barrionuevo, Valentín Duvanced y Carlos Hurtado.

El segundo partido de la serie será este domingo, -a partir de las 20:30- también en el Socios Fundadores.

Luego la serie se trasladará a Oliva para jugar el miércoles 13 el tercer partido. En caso de cuarto encuentro, será viernes 15 en El Gigante de la Ruta 9, y si el playoff llegase a un quinto juego, el mismo tendrá lugar el lunes 18 en el Socios, por la ventaja deportiva que tiene el conjunto chubutense.

El ganador de esta serie, se medirá en semifinales con el vencedor de Regatas Corrientes-Ferro Carril Oeste. Mientras que las otras dos llaves de cuartos serán Quimsa de Santiago del Estero-Instituto de Córdoba y Oberá Tenis Club de Misiones-Boca Juniors.

Programa de cuartos de final (1º Juego)

VIERNES 8

En el Estadio Fortín Rojinegro - Corrientes

20:00 Regatas Corrientes vs Ferro Carril Oeste.

En el Estadio Socios Fundadores – Comodoro Rivadavia

21:00 Gimnasia y Esgrima vs Independiente.

SABADO 9

En el Estadio Dr. Luis Augusto Derna - Oberá

11:30 Oberá TC vs Boca Juniors.

En el Estadio Ciudad – Santiago del Estero

11:30 Quimsa vs Instituto.