Pablo Favarel: "tenemos que tratar de imponer nuestro ritmo de juego"

El DT de Gimnasia palpita los cuartos de final que se inician este viernes de local ante Independiente de Oliva. “Es súper importante ganar el primer partido, porque si no se puede, te pone mucha presión para el segundo juego”, analizó.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este miércoles un nuevo entrenamiento con miras al inicio de los cuartos de final -serie al mejor de cinco partidos- de la Liga Nacional de Básquet ante Independiente de Oliva.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, trabajó con equipo completo, esperando con mucha expectativa, el primer juego de la serie -al mejor de cinco partidos-, que se disputará este viernes a las 21 en un Socios Fundadores que promete tener un lleno total.

Los jugadores que tomaron parte de la práctica matutina fueron por un lado Emiliano Toretta, Sebastián Carrasco, Federico Grun, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Mauro Cosolito, y el juveni Natalio Santacroce.

Mientras que del otro lado de la cancha estuvieron Anyelo Cisneros, Kenneth Horton, Bryan Carabalí, Carlos Rivero, y los juveniles Jesús Centeno y Ciro Melo.

En la primera parte de la práctica de básquet estuvieron los bases, escoltas y aleros trabajando con el asistente Gustavo Sapochnik. Mientras en el otro aro, lo hicieron los ala pívots y pívots, con Guido Lombardi -el primer asistente-, bajo la supervisión de Favarel.

Tras conocerse recién este martes por la noche que su rival de cuartos será Independiente, el DT Pablo Favarel habló del playoff que se le viene al equipo en diálogo con El Patagónico, destacando que será fundamental arrancar la serie con una victoria.

-¿Cómo está el equipo para el primer juego con Independiente?

Nosotros estamos muy bien, los jugadores trabajaron estas tres semanas muy aplicados. Vamos a llegar en muy buenas condiciones física y basquetbolísticamente. Perdimos un poco el ritmo de competencia porque no jugamos desde el 17 de abril, pero tratamos de compensarlo con los entrenamientos de la mejor manera posible y a conciencia, los jugadores hicieron un gran trabajo.

En cuanto al ánimo de los jugadores ¿Cómo se encuentran para encarar los playoffs?

Están súper motivados y comprometidos. Recién ahora conocemos el rival. Estuvimos hasta ayer viendo si era Obras, Oliva o quién nos tocaba. Hoy y mañana tenemos estos dos entrenamientos para enfocarnos en lo que es el scouting, pero estamos con mucho ánimo y expectativa para estos dos partidos que tenemos acá de local.

- ¿Qué tan importante es ganar el primer juego?

Es súper importante porque primero significa defender la localía y segundo, obviamente, si no se puede ganar el primer partido, te pone mucha presión para el segundo. Estás prácticamente obligado a no caer en un 0-2. Entonces es muy importante arrancar fuerte para empezar a mandar en la serie y defender la localía que nos ganamos con el trabajo de todo el año.

- ¿Cómo crees que será el partido del viernes?

Lo que está claro es que acá nosotros tenemos que tratar de imponer nuestro ritmo y no jugar al ritmo de ellos. Ellos tienen uno de los ritmos más altos de la Liga, son uno de los equipos que más puntos anotan. Si bien nosotros también jugamos a un ritmo alto, no nos conviene jugar al mismo ritmo de ellos. Nosotros tenemos que imponernos en defensa y controlar el ritmo del partido. Mientras más defendamos y más controlemos el ritmo del partido, más posibilidades vamos a tener de ganar.

-¿Crees que va a ser una serie larga?

Nosotros nos preparamos para una serie larga. Nos hemos preparado física y basquetbolísticamente para una serie larga. Ojalá que no, uno quisiera que sea corta y que ganemos nosotros, pero nos preparamos para jugar lo que nos lleve la serie.

- ¿Cómo te imaginas que va a estar el Socios Fundadores el viernes?

Va a estar explotado. Cuando comenzó el torneo, que no empezamos bien, venía un montón de gente. Me imagino lo que va a ser el viernes y el domingo. Seguro que esto va a estar lleno y la gente se hará sentir como siempre y nosotros tenemos que aprovechar ese envión para tener energía extra.