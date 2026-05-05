Atenas ganó un partidazo y puso la Permanencia 1-0 ante Argentino

El “Griego” se impuso 96-93 con un triple de Manu Buendía en la última jugada. Este miércoles, a las 21, se disputará de nuevo en Córdoba el segundo partido de la serie.

Atenas de Córdoba derrotó este lunes de local a Argentino de Junín por 96-93 y puso 1-0 la serie por la Permanencia de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que se jugó en el estadio Estructuras Pretensa de Atenas, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Oscar Brítez y Ariel Rosas, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 22-23, 45-47 y 71-70.

Luego de sacarse los nervios del inicio, Atenas y Argentino les pusieron intensidad a los primeros diez minutos. Golpearon en cada costado, apostaron a los tiros cercanos al aro y fueron duros defensivamente. Buenos aportes de Manuel Buendía en el local con 12 puntos y Dylan Smith en la visita con 11. El primer parcial fue para los de Junín por la mínima 22 a 23.

En el segundo cuarto la paridad continuaba, con cierto dominio del “Turco” que estaba un poco más certero que el “Griego”. Smith seguía siendo la principal vía de gol y el que mayores problemas le generaba a la defensa de Atenas. El juego cayó en nivel y por ende el goleo también. Los dos goleadores de cada equipo, Buendía y Smith, debieron irse al banco con tres faltas y guardarse para la segunda mitad. Al entretiempo se fueron 45 a 47.

Con todo arrancó Argentino tras el descanso largo, parcial de 6-11 para escaparse a 7 (51-58), la máxima hasta ese momento. Reaccionó rápido Atenas para pasar al frente 59 a 58. A partir de allí fue golpe por golpe, ninguno se adueñaba del tanteador. El tercero finalizó 71 a 70 para el “Griego”.

Los últimos diez fueron como todo el partido, se jugaron al máximo y con los dientes apretados. Para cualquiera de los dos este primer punto sería un gran premio por lo puesto en cancha. Restando 5’58” Atenas logró tomar un poquito de distancia, 83 a 77. Smith con su goleo (24) sostenía a Argentino en juego. El final estaba más cerca y con 2.02 en juego el marcador era 87 iguales. Cuando parecía estar entre las cuerdas, Franco Balbi clavo un triple, empató en 93 y quedaban 7 segundos. En la última, Manu Buendía el goleador griego lo cerró y dejó el primer punto en Córdoba.

Este miércoles, a las 21, disputarán el segundo juego de la serie en el mismo escenario.

Atenas 96-93 Argentino