El alero de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia palpita los playoffs de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet que se iniciarán este fin de semana.

Dato: "sea el rival que sea, tenemos que prepararnos de la misma manera"

Mientras aguarda por su rival que tendrá en los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, algo que sabrá este martes a la noche luego del partido Obras-Instituto, el plantel Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, regresó a los entrenamientos en el Socios Fundadores.

De la práctica, supervisada por el entrenador Pablo Favarel y sus integrantes del cuerpo técnico, solo faltaron los juveniles Jesús Centeno y Ciro Melo.

En ese contexto, los que trabajaron fueron Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Bryan Carabalí, Sebastián Carrasco, Federico Grun, Mauro Cosolito, Kenneth Horton, Carlos Rivero y el juvenil Natalio Santacroce.

Tras la intensa práctica que el equipo realizó este martes en horas de la mañana, el alero Martiniano Dato dialogó con El Patagónico.

El joven entrerriano de 21 años y 1,88 metro de estatura, habló de la preparación que está llevando a cabo el equipo, mientras espera por el rival que tendrá -en condición de local- en cuartos de final. De la importancia de arrancar en casa y de lo fundamental que será el apoyo de la gente, que seguramente copará el Socios Fundadores.

El adversario de Gimnasia se sabrá una vez resuelta la llave entre Obras Basket e Instituto de Córdoba, que están 2-2 y que este martes por la noche jugarán el quinto partido en El “Templo del Rock”.

Si gana Obras, el rival de Gimnasia será el “Tachero”, pero si el vencedor es “La Gloria”, entonces, el “Verde” deberá enfrentarse con Independiente de Oliva.

- ¿Cómo se está preparando el equipo de cara a los playoffs?

Estamos bien, por suerte todos sanos que eso es muy importante. Estamos entrenando a muy buen ritmo y nivel hace dos semanas, esta ya es la tercera. Ahora empezamos a bajar un poco las cargas, pero estamos ansiosos y esperando cuál va a ser nuestro rival.

- ¿Cómo te sentiste en esta temporada?

La verdad que muy bien. Como equipo arrancamos medio flojo, ya que perdimos cuatro partidos seguidos. Después, pudimos salir adelante y tener un gran momento. La llegada de Braian (Carabalí) y Ken (Horton) nos cambió un montón la dinámica del equipo. Y en lo personal estoy recontento, creo que tuve una mejora en todo, pero más que nada en la confianza y en la cabeza en cuanto a la temporada pasada. Así que estoy feliz y siempre queriendo ir por un poco más.

-¿Por qué lograste ser uno de los titulares del equipo?

Creo que por ahí fue mala suerte para algunos de los chicos. Se lesionó Fede (Grun), Seba (Carrasco) y tuvimos que cambiar los quintetos iniciales. Ellos estuvieron lesionados bastante tiempo y jugar de titular creo que lo hice bien y me fui ganando un poco más la confianza de Pablo. Ser titular o suplente, más que nada en este equipo es indistinto porque todos jugamos más o menos lo mismo, jugamos los diez. Con confianza, con mucho trabajo y con la confianza de mis compañeros, y el cuerpo técnico.

-¿Te dio consejos Mauro Cosolito como capitán?

Sí, Mauro siempre está intentando levantarme el ánimo, sabe de básquet y opina en cuanto a táctica. Hay situaciones que por ahí yo no me doy cuenta, pero él en los partidos me las resalta para que saque alguna ventaja.

- ¿Estás ansioso por saber cuál será el rival de Gimnasia o esperas tranquilo?

Ansioso estoy, esta es la tercera semana que no jugamos y creo que la ansiedad es muy alta. Estoy tranquilo, sin pensar en quién será el rival. Queremos saberlo cuál va a ser. No importa quién sea el rival, nosotros nos tenemos que preparar de la misma manera. Pero la ansiedad de no poder jugar por tantos días un partido de básquet, que es a lo que estamos acostumbrados, creo que está alta.

- ¿Qué tan importante es arrancar la serie en casa y sobre todo ganar el primer juego?

Es muy importante. Nosotros tenemos la cabeza puesta en el primer partido, no en la serie. Vamos a ir partido a partido como lo hicimos en toda la temporada, y creo que el lugar que nos ganamos en la fase regular, nos dará una ventaja muy grande arrancar de local. Porque arrancamos con más confianza, se sabe que acá en el Socios se llena de gente, eso es un empujón anímico para nosotros y para el rival es una contra. Así que tenemos que aprovechar bien eso.

- ¿Qué tan fundamental es para el equipo el apoyo de la gente?

La verdad que rebien. Cuando ellos nos acompañan, lo hacen siempre, pero en los momentos más picantes del partido, nos alientan con más euforia y eso les juega mucho en contra al rival y nos motiva mucho a nosotros. Así que juegan un papel muy importante acá en Comodoro.