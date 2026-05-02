Instituto venció a Obras Basket y habrá quinto juego en Núñez

La “Gloria” se impuso en Córdoba por 74-70 para dejar igualada la serie de Reclasificación 2-2 y definir a un nuevo cuarto finalista en El Templo del Rock.

Instituto de Córdoba superó este sábado de local a Obras Basket por 74-70 y de esa manera dejó igualada 2-2 la serie de la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet, playoff que se definirá con el quinto punto en Núñez. Leonel Schattmann fue la figura del partido con 17 puntos y +18 de valoración.

El partido, que se jugó en el estadio Angel Sandrín de Alta Córdoba, tuvo el arbitraje de Fernando Sampietro, Julio Dinamarca y Raúl Lorenzo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-23, 39-38 y 57-55.

La Gloria y el Rockero fueron palo a palo durante todo el encuentro. Vicente Garello y Leonel Schattmann como estandartes en el local; Juan Brussino y Marcos Delía por la visita. El primer tiempo finalizó 39-38 arriba para el conjunto de Sebastián González.

El cuadro cordobés sacó a relucir la mano caliente de Nicolás Copello y el propio Schattmann en el cuarto final, impulsados por el aliento constante de la hinchada albirroja. El desenlace fue infartante, con Obras revirtiendo el trámite y estirando la definición hasta el cierre. Sin embargo, Instituto tuvo mayor templanza e igualó la serie (2-2).

EN LA NOCHE HABRA DOS JUEGOS

La acción de la Reclasificación continuará en horas de la noche con dos partidos más. En Mar del Plata, Peñarol (1) recibirá a Ferro Carril Oeste (2), con la ilusión de ganar y así forzar a un quinto juego.

El partido, que se disputará en el Polideportivo Islas Malvinas, dará comienzo a las 21 y los árbitros serán Juan Fernández, Roberto Smith y Emanuel Sánchez.

Por su parte, Independiente de Oliva (2) buscará meterse en cuartos de final, cuando reciba a La Unión de Formosa (1), que intentará la victoria para también ir a quinto juego.

El encuentro, que se jugará en El Gigante de la Ruta 9, dará comienzo a las 21:30 y será controlado por Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Franco Anselmo. Cabe destacar que ambos juegos serán televisados por Basquetpass.tv.

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Instituto 74 / Obras 70

Instituto (20+19+18+17): Leandro Vildoza 2, Nicolás Copello 10, Tomás Monacchi 8, Vicente Garello 16 y Javier Saiz (x) 5 (fi); Gastón Whelan 16, Leonel Schattmann 17 y Kadir Pomare 0. DT: Sebastián González.

Obras (23+15+17+15): Pedro Barral 10, Tyler Sabin 16, Federico Zezular 11, Andrew Corum 0 y Marcos Delía 8 (fi); Jorge Bilbao 7, Juan Ignacio Brussino 11, Marcos Mata 2 y Felipe Inyaco 5. DT: Guido Fabbris.

Parciales: 20-23, 39-38 y 57-55.

Arbitros: Fernando Sampietro, Julio Dinamarca y Raúl Lorenzo.

Estadio: Angel Sandrín (Alta Córdoba).