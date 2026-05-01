Boca liquidó la serie ante San Martín

El “Xeneize” se impuso en Corrientes 101-97, ganó el playoffs 3-0 y avanzó a los cuartos de final de la Liga Nacional. Peñarol derrotó 87-75 a Ferro en Mar del Plata y descontó 1-2.

Boca Juniors, con el comodorense Nicolás Casalánguida como DT, venció este jueves de visitante a San Martín de Corrientes por 101-97, para cerrar la serie 3-0 y clasificarse a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El base Lucas Faggiano fue el jugador del partido con 16 puntos y 20 de valoración.

Los nervios por lo que había en juego se hicieron sentir desde el salto inicial. San Martín salió decidido, imponiendo ritmo e intensidad a partir de Franco Méndez y Lautaro Berra, que marcaron los primeros ataques.

Sin embargo, Boca reaccionó rápido: Michael Smith y Santiago Scala encontraron efectividad desde el perímetro para equilibrar el desarrollo. Con el correr de los minutos, los dirigidos por Gabriel Revidatti ajustaron en defensa, lograron incomodar las ofensivas del “Xeneize” y, a partir de buenas transiciones y decisiones en ataque, construyeron una ventaja que llegó a ser de diez puntos. Así, el conjunto correntino cerró un sólido primer cuarto arriba por 28-18, informó Prensa San Martín.

En el segundo parcial, Boca encontró soluciones desde el banco. Nicolás Casalanguida apostó por la segunda unidad y recibió respuestas de Juan Martín Guerrero y Wayne Langston. San Martín tuvo un pasaje de desconcentración que fue bien aprovechado por el “Xeneize” para achicar la diferencia. Con un cierre más equilibrado, el primer tiempo se fue al descanso largo con el “Rojinegro” al frente, pero con una distancia más corta: 48-44.

San Martín salió al segundo tiempo con la intención de sostener la ventaja, pero pese a mostrarse sólido en el rebote defensivo, la falta de efectividad comenzó a jugarle en contra. Boca aprovechó ese pasaje y con la producción de Michael Smith, Agustín Barreiro y Lucas Faggiano logró dar vuelta el marcador y tomar el control por momentos.

Desde allí, el partido se volvió de ida y vuelta, con alternancia en el liderazgo. El “Rojinegro” logró cerrar el tercer cuarto apenas por la mínima, 70-69, dejando todo abierto de cara al desenlace.

El último período mantuvo la tensión y la incertidumbre. San Martín encontró en Lucas Gargallo su principal sostén ofensivo para mantenerse en juego, pero volvió a padecer la falta de contundencia en momentos clave. Boca, en cambio, tuvo mayor claridad en el cierre con Faggiano y Barreiro. En un final cerrado, el conjunto xeneize fue más efectivo y terminó llevándose el partido por 101-97, sellando además la serie por 3-0.

PEÑAROL DESCONTO ANTE FERRO

Por su parte, Peñarol de Mar del Plata se hizo fuerte de local y venció a Ferro Carril Oeste por 87 a 75 en el tercer juego de la serie de Reclasificación, logrando descontar y estirar la definición a un cuarto partido. El base Facundo Vázquez fue el goleador en el local con 20 puntos y 9 rebotes, liderando a un equipo que mostró carácter en los momentos claves.

El inicio del encuentro encontró a Peñarol más efectivo, logrando una ventaja de siete puntos que rápidamente fue neutralizada por la visita. Sin embargo, una bandeja de Vázquez sobre el cierre del primer cuarto le permitió al local irse arriba 22 a 20.

El segundo parcial mantuvo una paridad constante, con ambos equipos intercambiando el dominio del juego. En el tramo final, Ferro logró un parcial de 6-0 en el último minuto y medio para cerrar la primera mitad en ventaja por 43 a 40, informó Prensa Peñarol.

Tras el descanso, el equipo visitante volvió a tomar el control y, con un destacado aporte de Alejandro Diez, llegó a sacar una diferencia de 64 a 57. Pero Peñarol reaccionó a tiempo: un parcial de 8-0 le permitió dar vuelta el marcador y cerrar el tercer cuarto arriba por 65 a 64.

El último período fue el mejor del conjunto marplatense. A falta de 4:41, logró despegarse 78 a 71 y estiró la diferencia a 80 a 71 con dos tiros libres de Vázquez. En un cierre friccionado y de alta intensidad, el local supo sostener la ventaja y sellar una victoria clave

De esta manera, Peñarol forzó el cuarto juego que se disputará este sábado, también en el “Polideportivo Islas Malvinas”.