La Liga Nacional tiene dos cruces confirmados de cuartos de final

Se trata de Oberá-Boca y Ferro-Regatas. Los otros dos podrían ser Quimsa-Independiente de Oliva y Gimnasia-Obras, o bien Quimsa-Instituto y Gimnasia-Independiente, algo que se sabrá este martes.

La temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet entra en su tramo más atractivo. Con la Reclasificación llegando a su definición, ya hay siete equipos asegurados en cuartos y solo resta un lugar por definirse.

Las clasificaciones de Boca Juniors y Ferro Carril Oeste terminaron de confirmar dos de los cruces, mientras que Independiente de Oliva aguarda por el desenlace entre Obras Basket e Instituto de Córdoba, serie que llega igualada 2-2. De ese resultado también dependerá el rival de los dos mejores de la fase regular, Quimsa y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Por lo pronto, ya quedaron definidos dos enfrentamientos: Oberá Tenis Club (4°) se medirá con Boca (5°), mientras que Regatas Corrientes (3°) enfrentará a Ferro (6°). Ambas series se disputarán al mejor de cinco partidos y con ventaja de localía para los equipos mejor ubicados en la fase regular.

En cuanto al cronograma, la competencia se organizará en dos tandas de fechas. La serie entre Regatas y Ferro se disputará los días 8, 10, 13, 15 y 18 de mayo, mientras que el cruce entre Oberá y Boca irá el 9, 11, 14, 16 y 19. En ese mismo esquema, la serie de Independiente se jugará en las fechas 8, 10, 13, 15 y 18, mientras que la restante (según quién sea el rival de Gimnasia o Quimsa) se desarrollará los días 9, 11, 14, 16 y 19 de mayo.

El último casillero de cuartos definirá el cuadro completo.

Si Obras avanza, los cruces serán:

- Quimsa (1°) vs Independiente (9°)

- Gimnasia (2°) vs Obras (7°)

En cambio, si el que se impone es Instituto:

- Quimsa (1°) vs Instituto (10°)

- Gimnasia (2°) vs Independiente (9°)

Con Quimsa, Gimnasia, Regatas Corrientes y Oberá ya clasificados directamente por su posición en la tabla, la Liga empieza a tomar forma en su camino hacia el título. Las series serán al mejor de cinco juegos, bajo formato 2-2-1, y definirán a los cuatro semifinalistas del torneo.