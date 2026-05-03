Ferro e Independiente están en cuartos de final

Los de Caballito vencieron en Mar del Plata a Peñarol, mientras que los de Oliva ganaron de locales ante La Unión de Formosa. Ambos cerraron sus series de Reclasificación 3-1.

Ferro Carril Oeste se quedó en el Polideportivo Islas Malvinas con el juego 4 de la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet, al vencer a Peñarol de Mar del Plata por 84 a 68. De esta manera, cerró la serie 3-1 a su favor, y se convirtió en ei rival de Regatas Corrientes para jugar los cuartos de final.

El inicio fue favorable al conjunto local, que se adelantó 6-2, pero la visita reaccionó rápidamente con un parcial que le permitió dar vuelta el marcador y tomar el control del primer cuarto (22-19).

El segundo período tuvo un momento determinante con la descalificación del entrenador Leonardo Costa tras recibir su segunda falta técnica, lo que obligó a Fernando Malara a asumir la conducción.

Ferro aprovechó el desconcierto y, con un triple de Jonatan Torresi, estiró la ventaja a 14 puntos (25-39). Sobre el cierre del cuarto también fue descalificado Alejandro Diez. Sin embargo, con Al Thornton como referencia ofensiva, Peñarol logró achicar la diferencia y se fue al descanso abajo por 42-48.

En el inicio del tercer cuarto, Oeste golpeó con contundencia: un parcial de 10-0 en los primeros minutos le permitió escaparse nuevamente en el marcador. La diferencia llegó a ser de 20 puntos (48-68) y el período finalizó 70-52 para la visita, dejando el juego prácticamente sentenciado.

En el último segmento, Peñarol intentó reaccionar desde la intensidad y el empuje, pero los de Caballito administraron con solvencia la ventaja y no dejaron margen para una remontada.

De ese modo, los de Federico Fernández avanzaron a cuartos, convirtiéndose en el rival de Regatas Corrientes.

CLASIFICO INDEPENDIENTE

Por su parte, Independiente de Oliva selló su clasificación a los cuartos de final tras vencer 97 a 92 a La Unión de Formosa y cerrar la serie 3 a 1

En una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del club. Ante un estadio colmado y en medio de una verdadera fiesta, el equipo escribió una de las páginas más importantes de su historia reciente.

El partido fue tan intenso como la serie. Independiente mostró carácter desde el arranque, con una ofensiva fluida y momentos de gran efectividad que le permitieron tomar ventajas.

Sin embargo, la visita nunca bajó los brazos y mantuvo el juego abierto hasta los últimos minutos, obligando al local a sostener la concentración y la templanza en cada posesión.

En el tramo final, cuando la tensión dominaba el ambiente, Independiente respondió con personalidad. Con decisiones firmes en ataque y solidez defensiva en los momentos clave, logró inclinar definitivamente la balanza a su favor y desatar el festejo de su gente, que acompañó y empujó durante toda la noche.

Seis 6 jugadores superaron los 10 puntos, y con la dupla de interiores (Agustín Caffaro y Enzo Filippetti) en 16 y 17, dominaron los tableros y el encuentro en el aspecto ofensivo. En la visita, Alexis Elsener se convirtió en el goleador del juego con 25 tantos.