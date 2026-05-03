Franco Colapinto fue 7º y así logró en Miami su mejor posición en Fórmula 1

El piloto argentino, con Alpine, había terminado octavo, pero por una sanción a Charles Leclerc, el piralense subió un puesto y culminó 7º. La victoria fue de Andrea Antonelli.

Franco Colapinto, con Alpine, logró este domingo su mejor actuación en Fórmula 1 al terminar en el séptimo puesto en el Gran Premio de Miami, que se desarrolló en el Autódromo Hard Rock y que tuvo como vencedor al italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, logrando así su tercera victoria en fila.

El joven piloto argentino, había terminado octavo, pero horas después avanzó un lugar a raíz de una sanción aplicada por los comisarios deportivos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), lo que le permitió al argentino conseguir su mejor resultado final en la Fórmula 1 hasta el momento. El cambio en la clasificación se dio tras la revisión de una maniobra en la última vuelta de la competencia.

Fue una carrera que empezó complicada para Alpine. En la misma vuelta que abandonó el francés Isack Hadjar, también tuvo que retirarse el coequiper del bonarense. Pierre Gasly, que también había hecho un gran papel, fue uno de los primeros en seguir el resto de la competencia desde los pits.

A poco más de 20 vueltas para el final, el ex Williams sorprendía y hasta invitaba a soñar con un podio. Por detrás de un imparable Kimi Antonelli que el sábado marcó la pole, el argentino le hacía frente a los gigantes como el británico Lando Norris y el neerlandés Max Verstappen.

La carrera del piralense fue muy buena pero ese cuarto lugar que supo ocupar se apagó cuando entró a boxes para cambiar neumáticos. Finalmente, la vicoria del Gran Premio de Miami fue para Antonelli. Y el argentino terminó séptimo, tras la sanción de Leclerc, para sumar unidades en la grilla de pilotos.

“Muy feliz, contento con el resultado, con la mejoría, la performance que tuvimos el fin de semana que fue realmente muy positivo. Contento con los puntos, agradecido al equipo por el esfuerzo de haber traído las mejoras, el chasis nuevo, fue un paquete grande, que si bien no tuve el alerón de atrás, son mejoras muy grandes y me ayudaron a estar más competitivos y feliz de haber encontrado el rumbo y sumar puntos”, expresó Colapinto luego de su gran actuación en Miami.

Cabe destacar que la competencia, que estaba prevista correrse a partir de las 17, cambió a último momento de horario -se largó a las 14- ya que el pronóstico del tiempo anunciaba fuertes tormentas.