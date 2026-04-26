Franco Colapinto deleitó a miles de argentinos en histórica exhibición

El piloto argentino, que corre en Alpine en la Fórmula 1, realizó en Buenos Aires una exhibición con un Lotus E20, y luego se subió a una réplica del Mercedes W196 con el que Fangio logró su tercer título. Más de 500 mil personas presenciaron el histórico Road Show en el barrio de Palermo.

El joven piloto Franco Colapinto se convirtió en el primer argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Hubo más de 500 mil fanáticos en el circuito montado en las calles de Palermo.

El joven de 22 años corrió con dos verdaderas joyas del automovilismo: un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y una réplica del mítico Mercedes-Benz W196, la famosa Flecha de Plata que inmortalizó a Juan Manuel Fangio.

Colapinto, deleitó a los fanáticos de la Fórmula 1 brilló ante medio millón de personas en la que fue su última pasada a bordo del Lotus E20 del 2012.

El argentino se sacó las ganas de manejar un Fórmula 1 frente a su familia y a todos sus fanáticos que se acercaron para decir presente en el mini circuito callejero que se armó en la Ciudad de Buenos Aires.

El pirlanese hizo emocionar a los nostálgicos de la Fórmula 1 al girar en la Ciudad de Buenos Aires en la histórica "Flecha de Plata" con la que Juan Manuel Fangio se consagró campeón en 1954 y 1955.

Se trata del Mercedes W196, con el que el cinco veces campeón del mundo dominó a mediados de la década del 50, cuando la Fórmula 1 recién nacía.

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El monoplaza, el mismo con el que Kimi Raikkönen triunfara en Abu Dhabi 2012 pero luciendo los colores actuales del equipo Alpine, fue el gran protagonista de la jornada. Al acelerar sobre el trazado callejero de dos kilómetros especialmente diseñado para la ocasión, Colapinto se convirtió en el primer piloto argentino en manejar un Fórmula 1 en un evento de este tipo por el centro de la ciudad.

La actividad no se limitó únicamente a la potencia moderna. En uno de los momentos más emotivos del día, el joven de 22 años también se puso al volante de una réplica del legendario "Flecha de Plata" (Mercedes-Benz W196), en un tributo directo a su máximo ídolo, Juan Manuel Fangio.

"Traer un auto de F1 a la Argentina después de tanto tiempo es un sueño que tenía de chiquito. Ver a toda esta gente alentando me emociona incluso más que cuando estoy en la grilla de un Gran Premio", confesó Colapinto durante la entrevista oficial previa a sus salidas a pista. El piloto, que viene de consolidarse como titular en el equipo anglofrancés, compartió el escenario con figuras de la música como Soledad Pastorutti y Luck Ra, quienes amenizaron la previa de un evento que incluyó la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.