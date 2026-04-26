Será este lunes a partir de las 21 en el Gimnasio municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo, escenario en donde se jugará todo el torneo. Participan doce selecciones.

Comodoro debuta ante Sarmiento en el Argentino de Fútbol de Salón Femenino

La selección femenina de Comodoro Rivadavia hará este lunes desde las 21 su debut en el Torneo Argentino de Fútbol de Salón, que se desarrollará hasta el 2 de mayo en el Gimnasio municipal Nº 3 Angel “Lito” Gioino del barrio Máximo Abásolo.

El elenco, que tiene como entrenador a Víctor Provoste, se medirá ante Sarmiento en partido correspondiente al grupo B del certamen, que cuenta con la participación de doce selecciones.

El martes, mientras tanto, Comodoro cumplirá su segunda actuación -siempre a partir de las 21- ante Mar Chiquita y cerrará la fase de grupos, el miércoles, cuando se enfrente con Tucumán.

Además de Comodoro-Sarmiento, esta primera fecha se pondrá en marcha con Formosa-Esquel -por el grupo C-, a jugarse desde las 14, y luego se disputarán los siguientes duelos: Paraná-Caleta Olivia (C), Perito Moreno-Corrientes Capital (A), Mendoza-Pico Truncado (A) y Tucumán-Mar Chiquita (B).

Cabe destacar que todos los partidos se podrán seguir por YouTube a través del canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón.

El plantel de Comodoro Rivadavia está conformado por las siguientes 15 jugadoras: Rocío Trautman, Flor Argell y Yanina Moya (arqueras).

Guadalupe Soto, Nahiara Andrade y Morena Jiménez (postes).

Tatiana Colisnechenco, Ariana Díaz, Araceli Curruhuinca y Sofía Galván (postes/alas).

Mía Delgado (ala).

Micaela Díaz y Agostina Cárcamo (alas/pivotes).

Tiziana Cancino y Silvana Fuentes (pivotes).

El DT Provoste cuenta con la asistencia técnica de Nicolás Padilla, el preparador físico Diego López, Enzo Funes y Mauro Córdoba -los entrenadores de arqueras-, Mariángeles de Urribarri (psicóloga) y Ana Cárdenas (delegada).

CUERPO ARBITRAL

Por otra parte, la CAFS dio a conocer hace unos días el cuerpo arbitral para este importante torneo. Estarán Claudio Baruzzo (Comodoro Rivadavia), Julieta Villalba (Trelew), Juan José Castro (Rawson), Gabriela Huenelaf (Puerto Madryn), Tania Rocha (Sarmiento), Jonathan Cruz (Caleta Olivia).

Además fueron designados Mirna Peña (Mendoza), Edgardo Martín (Formosa), mientras que Cristian Fonseca de Esquel será el coordinador.

…………….

Programa – Gimnasio municipal Nº 3

LUNES 27 (1ª fecha)

- 14:00 Formosa vs Esquel; Grupo C.

- 15:30 Paraná vs Caleta Olivia; C.

- 17:00 Perito Moreno vs Corrientes Capital; A.

- 18:30 Mendoza vs Pico Truncado; A.

- 20:00 Tucumán vs Mar Chiquita; B.

- 21:30 Comodoro Rivadavia vs Sarmiento; B.

MARTES 28 (2ª fecha)

- 14:00 Paraná vs Esquel; Grupo C.

- 15:30 Formosa vs Caleta Olivia; C.

- 17:00 Perito Moreno vs Pico Truncado; A.

- 18:30 Mendoza vs Corrientes Capital; A.

- 20:00 Tucumán vs Sarmiento; B.

- 21:00 Comodoro Rivadavia vs Mar Chiquita; B.

MIERCOLES 29 (3ª fecha)

- 14:00 Paraná vs Formosa; Grupo C.

- 15:30 Caleta Olivia vs Esquel; C.

- 17:00 Pico Truncado vs Corrientes Capital; A.

- 18:30 Mendoza vs Perito Moreno; A.

- 20:00 Mar Chiquita vs Sarmiento; B.

- 21:00 Tucumán vs Comodoro Rivadavia; B.