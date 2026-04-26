Independiente Rivadavia se aseguró el 1º de la Zona "B" con una goleada

Independiente Rivadavia logró este domingo un contundente triunfo de 5-1 ante Gimnasia en el clásico mendocino que correspondió a la última fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Bautista Gargantini, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez, quien expulsó en el segundo tiempoi a Franco Saavedra, del cuadro visitante.

Apenas comenzado el partido, el “Lobo” golpeó de entrada: al minuto de juego, Blas Armoa apareció en el área y conectó de cabeza, casi sobre la línea, para mandar la pelota al fondo de la red junto al palo izquierdo. La jugada nació de un preciso centro de Ignacio Sabatini, que encontró al delantero bien ubicado para poner el 1-0 antes de que el encuentro tomara ritmo.

Tras el golpe tempranero, el clásico se volvió intenso y de ida y vuelta. Independiente Rivadavia reaccionó rápido, empujó con centros constantes al área y empezó a arrinconar a Gimnasia de Mendoza. Avisó primero con un remate de Matías Fernández que obligó a una buena intervención, y luego con un cabezazo desviado de Álex Arce. El local acumuló córners y presencia ofensiva, mientras el “Lobo” también generaba peligro en cada pelota parada, en un trámite caliente que incluso tuvo amonestados a Sheyko Studer y Agustín Módica.

La insistencia tuvo premio a los 18 minutos. Tras una seguidilla de tiros de esquina, llegó el empate: Studer apareció en el área y, luego de un pase de cabeza de Leonardo Costa, definió también de cabeza, desde muy cerca, para poner el 1-1 en el centro del arco.

En el tramo final del primer tiempo, la “Lepra” mendocina sostuvo su dominio y siguió lastimando principalmente por la vía aérea. Con Sebastián Villa como principal generador desde los costados. La más nítida llegó a los 45 minutos, cuando José Florentín ganó de cabeza en el área tras un envío de Villa, pero se encontró con una gran respuesta de César Rigamonti, que controló el remate en el centro del arco y evitó el segundo.

También lo tuvo Alex Arce, cuyo cabezazo rozó el travesaño en tiempo agregado, en la más clara antes del descanso. El “Lobo”, por su parte, respondió de manera más esporádica, con alguna pelota parada y un intento desviado de Ignacio Sabatini, pero le costó sostener la presión ante el empuje del local. El desarrollo fue por momentos de ida y vuelta, aunque reflejando la intensidad del clásico, que se fue al descanso 1-1 y con todo abierto para el complemento.

El arranque del segundo tiempo mantuvo la misma tónica y tuvo premio rápido para Independiente Rivadavia, que logró dar vuelta el resultado. A los 50 minutos, tras un contraataque encabezado por Florentín, Villa se la dio a Fabrizio Sartori que condujo y sacó un remate que con un poco de fortuna se desvió para el 2-1.

El partido siguió caliente y con roces propios de un clásico. A los 61 minutos, Franco Saavedra dejó a Gimnasia de Mendoza con diez jugadores tras ver la tarjeta roja por tomar del pelo a un rival en medio de un cruce. Con superioridad numérica, Independiente encontró más espacios y terminó de liquidarlo a los 70: Villa volvió a ser protagonista con un remate que exigió al arquero y, tras la acción, Arce capturó el rebote en el área para definir y poner el 3-1.

El equipo de Alfredo Berti aprovechó el hombre de más y los espacios para ampliar la diferencia. A los 79 minutos llegó el cuarto gol de la tarde: tras un tiro de esquina, Rodrigo Atencio envió un centro preciso al área y Costa se elevó en el corazón del área para conectar un gran cabezazo, sellando el 4-1.

Eso no fue todo y la “Lepra” siguió golpeando. A los 83 minutos llegó el quinto: Villa tiró un centro, luego de un rebote Luciano Gómez le pegó al arco y Leonel Bucca apareció para poner el taco y poner el 5-1 para redondear una goleada contundente en el clásico mendocino.

Con ese resultado, Independiente Rivadavia se aseguró el primer puesto de la zona “B” con 33 puntos, mientras que Gimnasia se ubica 12º con 16 unidades en la “A”.

En la próxima fecha -la novena que está pendiente-, Independiente Rivadavia visitará al nacesitado Aldosivi de Mar del Plata, mientras que Gimnasia recibirá a Defensa y Justicia.