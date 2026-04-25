River volvió al triunfo ante Aldosivi

Le ganó 3-1 con goles de Galoppo, Colidio y Páez. Fernández había empatado transitoriamente para el “Tiburón”.

River Plate derrotó este sábado de local a Aldosivi de Mar del Plata por 3-1 en la continuidad de la 16ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez. Los goles del “Millonario” los marcaron Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez. El descuento lo marcó Tomás Fernández.

En la primera parte, si bien el “Millonario” tuvo el control y Aldosivi prácticamente no inquietó a Santiago Beltrán, no pudo generar demasiado peligro. Giuliano Galoppo avisó con un taco a la salida de un tiro de esquina y luego Maximiliano Salas contó con una chance clara, pero no logró definir con precisión.

El 1-0 llegó por intermedio de Galoppo, quien aprovechó un rebote de Axel Werner luego de un remate de Facundo Colidio (buen centro de Gonzalo Montiel desde la derecha).

En el complemento, el 11 riverplatense probó de tiro libre, pero su derechazo salió desviado. Aldosivi alcanzó la igualdad con una definición de Tomás Fernández, pero el “Millonario” siguió yendo en busca del triunfo.

En el tramo final, Colidio tocó sobre la línea para el 2-1 y en tiempo adicionado, Kendry Páez definió con mucha clase para el 3-1, luego de una muy buena jugada de Joaquín Freitas por izquierda.

Con ese resultado, el equipo de Eduardo Coudet, que volvió a la victoria tras el golpe sufrido en el Superclásico, vuelve a ocupar el segundo puesto de la zona “B” con 29 puntos -a uno del líder Independiente Rivadavia-, mientras que Aldosivi se encuentra penúltimo con solo 7 unidades.

En la próxima fecha -la 9ª que quedó pendiente, River recibirá a Atlético Tucumán, mientras que Aldosivi recibirá al líder Independiente Rivadavia, quien este domingo jugará el clásico mendocino ante Gimnasia.