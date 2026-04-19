El “Xeneize”, con un gol de Leandro Paredes desde los doce pasos, le ganó 1-0. En el final, el árbitro Darío Herrera ignoró un claro penal para el “Millonario”.

Boca terminó con el invicto de Coudet como técnico de River

En un final con polémica, River Plate perdió este domingo ante Boca Juniors por 1-0 en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino y que correspondió a la 15ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó el estadio Monumental, contó con el arbitraje del neuquino Darío Herrera, quien en el final no sancionó un claro penal a favor del conjunto “millonario” y cuando se terminaba el partido.

De esa manera, Eduardo Coudet sufrió su primera derrota como director técnico del plantel de Núñez y encima ante el rival de toda la vida.

El primer acercamiento fue de Boca, a los nueve minutos, con un gran pase largo de Leandro Paredes para la subida de Miguel Merentiel, que no pudo terminar de ingresar al área antes de ser cerrado por ambos centrales del local.

River se acercó al primer gol de la tarde a los 19 minutos, con un remate lejano del juvenil Juan Cruz Meza, que tenía buena potencia pero poca dirección: se fue por el poste derecho de Leandro Brey.

En un primer tiempo que se destacaba más por lo disputado que por el juego, las situaciones claras de gol, de ambos lados, se dieron en los últimos minutos.

La mejor jugada de River en el primer tiempo llegó a los 43 minutos, con un remate de media vuelta de Maximiliano Salas desde el borde del área, con un zurdazo que se fue no muy lejos del ángulo derecho de Brey.

Boca tuvo su primera llegada, y de mucha claridad, en tiempo cumplido de la primera etapa, con otro pase largo de Paredes para Merentiel, que se aprovechó de una defensa desalineada del local y quedó mano a mano con Santiago Beltrán, aunque el delantero uruguayo erró con su remate bajo.

En el segundo y último minuto de descuento de la primera etapa, una mano extendida del defensor Lautaro Rivero -de pésimo partido- dentro del área generó un penal para la visita, del que se hizo cargo Paredes, tres minutos después. El exjugador de la Roma sacó un gran remate que entró por el ángulo izquierdo de Beltrán, para abrir el marcador en el Superclásico.

Boca tuvo dos llegadas claras en los primeros minutos del segundo tiempo: a los cinco minutos, una salida pésima desde el fondo de Rivero le entregó la pelota a Merentiel en la medialuna del área, con un remate de primera que fue bloqueado por Lucas Martínez Quarta, quien fue uno de los mejores en el local.

Solo un minuto después, un disparo por el costado derecho de Santiago Ascacibar fue rozado por Beltrán y enviado por encima del travesaño.

En 11 minutos del segundo tiempo, Maximiliano Salas le quedó una pelota alta dentro del área, luego de controlar un remate lejano de Aníbal Moreno, aunque el delantero no le dio fuerza a su cabezazo y le dejó la pelota en las manos a Brey.

En 17 minutos, una buena jugada colectiva de River del medio hacia la izquierda terminó en un centro atrás desde la izquierda, que Martínez Quarta se llevó por delante dentro del área pero no le pudo dar dirección, por lo que la pelota quedó en poder del arquero “xeneize”.

Seis minutos más tarde, un centro desde la izquierda de Marcos Acuña llegó al área chica para el cabezazo de Salas, que se fue muy cerca del travesaño.

A los 26 minutos, el recientemente ingresado Exequiel Zeballos, rompió por el costado izquierdo y avanzó hasta encarar a Beltrán, con un remate bajo al segundo palo que el arquero de 21 años pudo detener.

En 32 minutos, un nuevo centro de Acuña desde la izquierda, esta vez bajo al primer palo, habilitó el remate a la carrera de Salas, el cual fue levemente bloqueado por Lautaro Di Lollo y terminó yéndose por encima del travesaño.

Dos minutos más tarde Zeballos tuvo un nuevo desprendimiento por izquierda, aunque tampoco pudo superar a Beltrán: su disparo alto al primer palo llevaba poca potencia y fue fácilmente controlado por el guardameta “Millonario”.

Zeballos tuvo su tercera jugada de peligro en el segundo minuto de descuento, intentando colar su remate por el rincón derecho del arquero de River, que pudo quedarse con el disparo.

La polémica llegó sobre la hora, en el quinto minuto de descuento: un claro empujón de Lautaro Blanco, extendiendo el brazo, sobre Martínez Quarta dentro del área no fue sancionado como penal y ni siquiera fue revisada por el VAR, donde se encontraba Héctor Paletta.

El triunfo deja al equipo que dirige Claudio Ubeda en la tercera posición de la zona A, con 24 puntos y acercándose a sentenciar la clasificación, mientras que el “Millonario” es segundo en el grupo B, con 26 unidades y a tres del líder de la zona, Independiente Rivadavia.

En la próxima fecha, River recibirá a Aldosivi -el sábado desde las 21:30-, mientras que Boca visitará a Defensa y Justicia, el jueves 23 a las 20.

Síntesis

River 0 / Boca 1

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda.

Gol PT: 50’ Leandro Paredes -p- (BJ).

Cambios PT: 17’ Maximiliano Salas x Driussi (RP).

Cambios ST: al inicio Giuliano Galoppo x Meza (RP), 12’ Joaquín Freitas x Páez (RP), 23’ Exequiel Zeballos x Merentiel (BJ), 26’ Ander Herrera x Paredes (BJ) y Tomás Belmonte x Aranda (BJ), 37’ Milton Giménez x Bareiro (BJ), 42’ Ian Subiabre x Rivero (RP).

Amonestados: Colidio, Rivero, Acuña, Martínez Quarta (RP). Bareiro, Paredes, Giménez, Herrera (BJ).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.