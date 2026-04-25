El “Pincha” igualó sin goles de local ante Talleres de Córdoba por la 16ª fecha del torneo Apertura y de ese modo desplazó a Boca del primer lugar.

Estudiantes empató y volvió a lo más alto de la zona "A"

Estudiantes de La Plata recuperó este sábado la punta de la zona “A” del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol al empatar sin goles con Talleres de Córdoba.

El partido, correspondiente a la 16ª fecha que se jugó en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

La primera etapa tuvo un desarrollo discreto, con escasas llegadas. La más clara fue para el local sobre el cierre, cuando Mikel Amondarain conectó de cabeza y obligó a una gran respuesta de Guido Herrera, una de las pocas intervenciones destacadas de la tarde.

La visita, mientras tanto, casi no inquietó y además sufrió contratiempos con lesiones que obligaron a mover el banco antes del descanso. Aún así, logró sostener el empate sin sobresaltos.

En el segundo tiempo, el trámite no cambió demasiado. Los técnicos buscaron alternativas con varias modificaciones, pero el partido nunca terminó de abrirse. El “León” movió el banco con los ingresos de Guido Carrillo, Brian Aguirre y Tiago Palacios, mientras que la visita también realizó cambios para refrescar el equipo.

Con el correr de los minutos, el encuentro se volvió más friccionado que jugado. Hubo algunas amonestaciones en ambos lados y pocas aproximaciones a los arcos. En el último segundo Ezequiel Piovi remató dentro del área pero el tiro fue interceptado por un defensor albiazul.

Con ese resultado, el “Pincha” volvió al primer lugar de su grupo con 28 puntos, mientras que la “T” se ubica en el cuarto lugar con 25 unidades.

En la próxima fecha -la novena que está pendiente-, Estudiantes irá en busca de quedarse con el primer puesto cuando visite a Platense, mientras que Talleres irá a Santa Fe para medirse con Unión.