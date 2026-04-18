Estudiantes ganó en Córdoba, es puntero y clasificó a los playoffs

Derrotó 1-0 a Instituto con un tanto de Brian Aguirre en el segundo tiempo. De ese modo, el “Pincha” está en octavos de final de la Liga Profesional, y encima lidera la zona A.

Estudiantes de La Plata logró de visitante un importante triunfo al imponerse por 1-0 a Instituto de Córdoba, en otro de los partidos de la 15ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Juan Domingo Perón, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. Y el gol del partido lo marcó Brian Aguirre en el complemento.

Con esa victoria, el equipo que conduce Alexander “Cacique” Medina se clasificó para los octavos de final del certamen.

El primer período presentó cierta paridad entre ambas partes, teniendo en cuenta la posesión de la pelota y las llegadas claras al arco rival, aunque en este ítem se adelantó un poco más el equipo de Diego Flores, porque hicieron trabajar más a Fernando Muslera que los platenses a Manuel Roffo.

Con algunos disparos de media distancia y algunas chances a través de pelota parada, si había uno de los dos que merecía irse al descanso, fue “La Gloria”. Lo más cerca que estuvo el “Pincha” fue con un tiro lejano de Ezequiel Piovi que no pasó lejos del travesaño.

Esto cambió en el complemento, apenas inició. A los seis minutos, Brian Aguirre recibió la pelota en su típica posición de wing izquierdo, fue enganchando hacia el medio y sacó un disparo que no fue muy potente, pero que gracias al desvío en un defensor logró vencer la resistencia de Roffo, quien incluso alcanzó a rozar la pelota, pero no la pudo detener.

A partir de allí, el equipo del “Cacique” comenzó a gozar de algunos espacios para contragolpear que no habían aparecido hasta el momento. Es que los dirigidos por el “Traductor” se fueron en busca del empate con muchos hombres a campo rival y descuidaron por demás su territorio, aunque esto no fue aprovechado por los visitantes.

Claro que tuvo alguna chance de extender su diferencia a favor en el resultado, pero tardó en repetir la fórmula para ganarle la pulseada a Roffo, que sacó un buen mano a mano. “La Gloria”, en tanto, intentó mediante centros aéreos no muy peligrosos, aunque por supuesto que el empuje de su gente y el solo hecho de ser local, además de la brecha corta en el marcador, hicieron que estuviera permanentemente a tiro de la igualdad hasta el final.

A falta de menos de cinco minutos para el final, Edwin Cetré le robó la pelota a Fernando Alarcón y se la entregó a Facundo Farías, que definió con clase para el 2 a 0. Sin embargo, el árbitro observó la acción en el VAR y detectó una infracción del colombiano sobre el defensor local, por lo que no convalidó el tanto y todo terminó 1-0.