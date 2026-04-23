Boca goleó, clasificó a los octavos y lidera la zona "A"

Derrotó 4-0 a Defensa y Justicia en el partido que abrió la 16ª fecha del torneo Apertura. Los goles los marcaron Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel.

Boca Juniors, que no ganaba en Florencio Varela desde 2022, goleó este jueves de visitante 4-0 a Defensa y Justicia, y de ese modo clasificó para los octavos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Norberto Tito Tomaghello, tuvo el arbitraje de Andrés Gariano, y los goles los marcaron Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Pasó de todo antes y durante el transcurso de la primera etapa. El “Xeneize”, que arrancó con diez cambios respecto al Superclásico, tuvo que realizar una modificación de último momento.

Es que el español Ander Herrera se lesionó durante la entrada en calor por lo que fue reemplazado por Milton Delgado. Al “Halcón” no le cobraron un gol de cabeza -por posición adelantada- de Juan Gutiérrez a instancias del VAR. Y sobre los 32’, el partido fue parado por el árbitro ya que en la tribuna visitante -fueron 3000 hinchas del “Xeneize”-, un hincha de Boca se descompensó por lo que tuvo que ser derivado por personal médico a un centro asistencial.

En cima, Defensa, que caída 1-0 por el gol de Milton Giménez-jugada que también luego fue revisada por el VAR-, perdió por expulsión a su entrenador Mariano Soso.

El local tuvo su primer acercamiento a los 9’ del primer tiempo, con un remate de Darío Cáceres desde afuera del área, que se fue abriendo y salió cerca del palo derecho de Leandro Brey.

El equipo de Claudio Ubeda se acercó al gol por primera vez cuando iban 13 minutos, con un disparo desde el costado derecho del borde del área de Milton Giménez, aunque el mismo salió alto por el primer palo.

El primer gol de la noche se dio a los 23 minutos, cuando Giménez recibió sobre la medialuna del área rival, controló, giró y sacó un muy buen remate cruzado que entró por el ángulo derecho del arquero Christopher Fiermarin.

La primera jugada de riesgo del segundo tiempo fue del “Xeneize”, a los 3 minutos, con una pelota suelta fuera del área que quedó para el remate a la carrera de Malcom Braida, que intentó con la pierna derecha pero sacó un disparo excesivamente alto.

Dos minutos más tarde, Exequiel Zeballos avanzó por izquierda ante una defensa que se abría, se metió en el área y tiró buscando el primer palo, con un derechazo que se fue demasiado ancho.

A los seis minutos, Braida trasladó la pelota de izquierda hacia el centro y filtró un pase para la subida de Santiago Ascacibar, que quedó mano a mano con el arquero rival pero no pudo superar a Fiermarín.

El “Halcón” no tuvo acercamientos en la segunda etapa hasta los 11 minutos, con un pase largo por derecha que habilitaba la trepada de Ayrton Portillo, que no llegó a controlar y fue sorprendido por el rápido achique de Brey, quien se quedó con la pelota.

A los 31 minutos, en un contraataque posterior a un tiro libre en contra, Velasco recibió un pase largo de Zeballos por el costado derecho, corrió desde atrás de la mitad de la cancha y, luego de ingresar al área, cruzó un disparo bajo para el 2-0.

Cuatro minutos después, Boca ya se floreaba: luego de una gran jugada colectiva con el sello del mediocampista Leandro Paredes, el enganche Tomás Aranda se filtró por izquierda y encaró a Fiermarin para luego poner un pase atrás que permitió de Bareiro empuje la pelota al gol.

Y había más y esta vez fue la “Ley del Ex” ya que en tiempo de descuento, el uruguayo Miguel Merentiel metió 4-0. La jugada fue observada por el VAR, pero luego terminó siendo convalidado.

De esa manera, Boca ganó, se clasificó para los octavos de final y además se convirtió en el nuevo líder de la zona “A”, donde también se encuentra Estudiantes de La Plata, que debe jugar ante Talleres de Córdoba.

Ahora, el elenco de Claudio Ubeda jugará el martes de la próxima semana en Belo Horizonte frente a Cruzeiro de Brasil por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Mientras que el 2 de mayo -a confirmar-, deberá visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero en el partido pendiente de la novena fecha del Apertura.