Bajo la lluvia Nereo Queijeiro selló su victoria en Toay

Se impuso este domingo en la 4ª fecha del Campeonato de Top Race que se corrió en el autódromo de la provincia de La Pampa.

Por la 4° fecha y con la lluvia como protagonista se llevó a cabo la final del 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina en el regreso al autódromo de Toay, provincia de La Pampa en el cual tuvo como ganador a Nereo Queijeiro con el Fiat Cronos #105 del Octanos Competición luego de avanzar desde el segundo puesto.

En un principio al comenzar la carrera tenía la disputa entre Juan Pablo Traverso con el Fiat Cronos #17 junto a su compañero Queijeiro en la que comenzaron en fila india por las condiciones climáticas en pista. Atrás por su lado tenía los primeros golpes de escena con el abandono de Diego Verriello por la rotura del motor limpiaparabrisas y luego había ingresado Facundo Aldrighetti (Chevrolet Cruze #1 - Halcón Motorsport) porque no podía ver porque estaban empañados los vidrios.

Llegando al cuarto giro de carrera el piloto de Lomas de Mirador con el Cronos #105 buscaba superar a Traverso, pero por las condiciones climáticas debió resguardarse. Esto produjo que Marcelo Ciarrocchi que estaba tercero se acercaba e intentaba superarlo, sin lograr al final avanzar.

Llegando a la séptima vuelta Nereo Queijeiro por afuera en la recta principal, antes de ingresar a la chicana lograba superar a Juan Pablo Traverso consiguiendo así sacar una gran diferencia en carrera y hasta lograr varios récords de vueltas, demostrando el ritmo superior del Fiat Cronos #105 durante todo el fin de semana.

Al final tras 31m42s357/1000 Nereo Queijeiro se quedaba con la victoria en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa, mientras que el podio lo cerraban Juan Pablo Traverso (Fiat Cronos #17 – Octanos Competición) y en el tercer puesto Ayrton Gardoqui con el Fiat Cronos #22 del Octanos Competición). Los primeros cincos de la carrera fueron Adrián Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición) y Alejandro Irazusta (Lexus #92 - LFB Racing Team). Anteriormente Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport había salido tercero en pista, pero luego de la verificación técnica el piloto de Almafuerte, Córdoba fue excluido del sprint y de la final.

La Copa Master por su lado quedó con Adrián Hamze como el ganador, mientras que el podio quedó Alejandro Irazusta (Lexus #92 – LFB Racing Team) y Roberto Lobay (Mercedes-Benz #28 – LFB Racing Team).