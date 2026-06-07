La Selección Argentina masculina de básquet se entrenará en Zárate

Será con miras a los partidos ante Uruguay y Panamá para así cerrar la primera fase de los Clasificatorios FIBA para el Mundial 2027.

La Selección Argentina de básquet masculina encarará la preparación para la Ventana 3 de los Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo 2027 en Zárate. El Espacio DAM de la ciudad bonaerense recibirá desde el 21 de junio a Pablo Prigioni y sus dirigidos, como antesala de los partidos ante Uruguay y Panamá para cerrar la primera fase.

Es importante señalar que los jugadores oportunamente convocados se irán sumando al equipo nacional a partir de la fecha indicada, a medida que finalicen los compromisos oficiales con sus respectivos clubes.

Argentina llega a estos partidos con un récord de 3-1. El jueves 2 de julio visitará Montevideo para enfrentar a Uruguay desde las 22:10, mientras que el domingo 5 hará lo propio en la Ciudad de Panamá para enfrentar al seleccionado local desde las 21:10.