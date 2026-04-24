Independiente perdió con Riestra y no pudo asegurar su clasificación

El “Malevo” se impuso 2-0 en la continuidad de la 16ª fecha del torneo Apertura. Los goles los marcaron Mariano Bracamonte y Pedro Ramírez.

Independiente de Avellaneda no pudo este viernes asegurar su clasificación a los playoffs al caer de visitante 2-0 ante el Deportivo Riestra en la continuidad de la 16ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Guillermo Laza, tuvo el arbitraje de Luis Lobo Medina y los goles los marcaron Mariano Bracamonte y Pedro Ramírez, uno en cada tiempo.

El “Malevo” mostró una mejor postura desde el inicio y avisó con una volea de Antony Alonso que exigió al arquero Rodrigo Rey.

A los 14 minutos, un error defensivo del “Rojo” abrió el marcador: Ignacio Arce envió un pelotazo largo, Sebastián Valdez y Kevin Lomónaco se descoordinaron y la pelota quedó en poder de Alonso.

Aunque el uruguayo no definió con precisión, Bracamonte aprovechó el rebote para marcar el 1 a 0.

Independiente tuvo pocas respuestas en la primera mitad. La más clara llegó tras un error de Arce, que luego se recuperó ante Matías Abaldo, mientras que Facundo Miño evitó una situación más comprometida.

En el segundo tiempo, el equipo de Gustavo Quinteros generó situaciones aisladas. Felipe Tempone y Lautaro Millán no lograron capitalizar una jugada en el área, y luego Iván Marcone estrelló un remate en el palo antes de que Arce controlara. Riestra, en cambio, volvió a mostrarse efectivo.

A diez minutos del final, el local amplió la ventaja tras un córner ejecutado por Pablo Monje. Marcone desvió involuntariamente el balón, que quedó servido para Ramírez, quien definió de cabeza para sellar el 2 a 0.

Con este resultado, Riestra, que logró su primera victoria en el campeonato y se ubica último, llegó a los 10 puntos en la zona A, mientras que el “Rojo”, por ahora se encuentra sexto con 21 unidades.

En la próxima fecha -la 9ª que está pendiente-, Riestra recibirá a Lanús, mientras que independiente será local en el clásico ante San Lorenzo, donde se jugará su pase a los playoffs.