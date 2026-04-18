Gimnasia se quedó con los tres puntos en el "Bosque"

Con gol de Marcelo Torres, el “Lobo” se impuso por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el marco de la 15ª fecha del torneo Apertura.

Gimnasia y Esgrima de La Plata superó este sábado de local por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto, en la continuidad de la 15ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, tuvo el arbitraje de Luis Lobo Medina y el gol del encuentro fue obra de Marcelo Torres.

El local pudo haberse puesto en ventaja prácticamente desde el vestuario, ya que al minuto de juego Nicolás Barros Schelotto mandó una pelota al área que Pedro Silva Torrejón conectó con un cabezazo que no se convirtió en el 1-0 porque detuvo en el palo izquierdo de Agustín Lastra. De todos modos, la apertura del marcador fue solo cuestión de tiempo.

A los 37 minutos, Nicolás y Marcelo Torres se juntaron en la puerta del área para un posterior avance de Silva Torrejón, quien ingresó a toda velocidad con la intención de enviar un centro. Sin embargo, inmediatamente después de tomar contacto con el balón el cordobés fue derribado por el exdefensor tripero Matías Valenti. El juez del partido no dudó y sancionó penal para el “Lobo”: con un perfecto cóctel de templanza y calidad, “Chelo” Torres remató rasante y cruzado para anotar el gol que a fin de cuentas se tradujo en el triunfo ante el conjunto riocuartense.

La ventaja albiazul, esta vez con predominancia gris debido al exitoso estreno de la tercera equipación, obligó a la visita a un inevitable adelantamiento dentro del campo. Con esto aumentaron las acciones de peligro del elenco conducido por Gerardo Acuña, aunque en ese punto Gimnasia fue capaz de aguantar la intentona para finalmente salir ileso.

Con el triunfo consumado, el “Tripero” llegó a 20 puntos y escaló de manera parcial al séptimo escalón de la zona B. El rival de la fecha 16 será Belgrano, al que visitará en Córdoba desde las 17 del domingo 26. Pero antes, el miércoles 22, el equipo se presentará en el Estadio Ciudad de Caseros para enfrentarse a Acassuso por los 16avos de final de la Copa Argentina.