Colapinto largará el Gran Premio de Miami desde el octavo puesto

El piloto argentino, con Alpine, tuvo su mejor clasificación en la Fórmula 1 y terminó 8° en la qualy del GP de Miami, quedando bien posicionado para sumar este domingo.

El argentino Franco Colapinto, al comando de un Alpine, largará este domingo desde la 8ª posición, cuando se corra en el Autódromo Internacional de Miami, el Gran Premio de Fórmula 1.

El joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, había finalizado en el décimo puesto en la carrera sprint, que fue ganada por el británico Lando Norris (Mc Laren), quien lideró de punta a punta la competencia.

La “pole position” fue para el italiano y líder del campeonato Andrea Kimmi Antonelli, con Mercedes.

La sesión clasificatoria del sábado fue intensa. Colapinto mostró un ritmo sólido durante toda la tarde y nunca salió de los lugares de privilegio. Al finalizar la Q3, el argentino, con un tiempo de 1’28”762/1000 se aseguró la octava posición en la grilla de salida para este domingo, dejando nuevamente atrás a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien terminó décimo.

Para la escudería francesa fue una jornada altamente positiva, ya que ambos monoplazas largarán entre los diez primeros y tienen serias chances de sumar puntos en la carrera final.

Andrea Antonelli, piloto de Mercedes, voló sobre el trazado callejero de Miami y marcó un tiempo de 1’27”798/1000, suficiente para quedarse con la “pole”. En el segundo puesto largará el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completará la primera fila desde la tercera posición.

El Gran Premio de Miami se correrá este domingo a partir de las 17 -hora de Argentina-, a 57 vueltas, con transmisión de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium de la señal de ESPN.