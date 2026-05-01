Colapinto largará octavo la carrera sprint de Miami

El piloto argentino, con Alpine, superó los dos primeros cortes y avanzó a la SQ3 en la clasificación para la mini carrera que se efectuará este sábado a las 13.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, largará este sábado desde la octava ubicación, cuando se desarrolle la carrera sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

El joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, había quedado undécimo en la práctica libre inicial que se realizó más temprano, pero en la clasificación mejoró y finalizó 8º con un tiempo de 1’29”320/1000, logrando así su mejor qualy.

Colapinto, quien hace pocos días en Buenos Aires realizó una exhibición que quedó para la historia, superó los dos primeros cortes y avanzó a la SQ3 sin inconvenientes, en donde su gran vuelta lo ubicó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y del Red Bull de Isack Hadjar, ambos de Francia.

Además, en las primeras posiciones, el británico de McLaren Lando Norris -actual defensor de la corona- se quedó con la pole, con un 1’27”869/1000, y será acompañado en las primeras posiciones de largada de la sprint de este sábado, que comenzará a las 13 (hora de Argentina), por el Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli, en segunda posición, y su compañero el australiano Oscar Piastri.