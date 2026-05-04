Atenas y Argentino abren la serie por la permanencia

Se enfrentan este lunes a las 21 en Córdoba en una llave decisiva al mejor de cinco juegos para definir quién sigue en la Liga Nacional de Básquet.

Atenas de Córdoba recibirá este lunes a Argentino de Junín por el primer juego -serie al mejor de cinco- de la Permanencia en la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que se disputará en el estadio Estructuras Pretensa Atenas, dará comienzo a las 21 y será arbitrado por Fabricio Vito, Oscar Brítez y Ariel Rosas. Además irá televisado por Básquet Pass.

Se enfrentaron en 40 oportunidades, con 25 festejos para Atenas y 15 para Argentino. La Liga Nacional tendrá una ardua serie por la Permanencia.

Los encuentros se disputarán bajo el formato 2-2-1, comenzando los dos primeros en Córdoba porque el “Griego” terminó un puesto por delante que el “Turco” y así tendrá la ventaja de localía, lo que quiere decir que jugará los dos primeros duelos en su casa y, en caso de llevarse sendas victorias, podría viajar a Junín al borde de dar el golpe de nocáut. Ambos equipos llegaron a esta instancia al quedar en las últimas dos posiciones durante la tabla en la fase regular.

En esta temporada, Atenas y Argentino jugaron dos veces y el “Griego “se quedó con los dos juegos: en Junín por 84 a 66 y en Córdoba por 109 a 71.

Así se jugará la permanencia

Primer Juego: 4/5

Segundo Juego: 6/5

Tercer Juego: 10/5

Cuarto Juego: 12/5

*Quinto Juego: 17/5

*En caso de ser necesario.

LIDERES POR EQUIPOS

ATENAS

Máximo goleador:

Luciano González | 12.2

Máximo rebotero: Nakye Sanders | 7.5

Maximo asistidor: Luciano González | 3.4

ARGENTINO

Máximo goleador: Dylan Smith | 14.2

Máximo rebotero: Lathaniel Bastian | 8.2

Máximo aAsistidor: Jeremías Sandrini | 3.2