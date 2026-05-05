Gimnasia conocerá este martes a su rival de los cuartos de final

Será luego del quinto juego entre Obras e Instituto a jugarse desde las 21. Si gana el “Tachero, será su rival, pero si vence “La Gloria”, entonces se medirá ante Independiente de Oliva.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia conocerá este martes en horas de la noche a quién deberá enfrentar -como local- en los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, que se iniciarán este fin de semana.

En ese contexto, el “Verde” sabrá quién es su rival luego de que se defina la llave, la única que falta, entre Obras Basket (7º) e Instituto de Córdoba (10º), que se enfrentarán desde las 21 en El Templo Rock para definir la serie que está igualada 2-2.

En caso de que el ganador de ese partido sea Obras, entonces se convertirá en el rival del equipo que conduce el rosarino Pablo Favarel, que terminó segundo la fase regular con 24 victorias y 12 derrotas.

En cambio si el vencedor en Núñez es “La Gloria”, entonces su adversario en cuartos será Independiente de Oliva (9º).

Por lo pronto, ya quedaron definidos dos enfrentamientos: Oberá Tenis Club (4°) se medirá con Boca Juniors (5°), mientras que Regatas Corrientes (3°) enfrentará a Ferro Carril Oeste (6°). Ambas series se disputarán al mejor de cinco partidos y con ventaja de localía para los equipos mejor ubicados en la fase regular.

En cuanto al cronograma, la competencia se organizará en dos tandas de fechas. La serie entre Regatas y Ferro se disputará los días 8, 10, 13, 15 y 18 de mayo, mientras que el cruce entre Oberá y Boca irá el 9, 11, 14, 16 y 19. En ese mismo esquema, la serie de Independiente se jugará en las fechas 8, 10, 13, 15 y 18, mientras que la restante (según quién sea el rival de Gimnasia o Quimsa) se desarrollará los días 9, 11, 14, 16 y 19 de mayo.