Boca renovó a Nicolás Casalánguida por una temporada más

El DT comodorense seguirá al frente del Xeneize tras la conquista de la Basketball Champions League Americas, el primer título continental del club en la competencia.

La dirigencia de Boca Juniors confirmó la renovación del comodorense Nicolás Casalánguida como entrenador principal del equipo de básquet por una temporada más. El acuerdo le dará continuidad a un ciclo que ya consiguió un logro histórico para la institución.

Bajo la conducción de Casalánguida, Boca se consagró campeón de la Basketball Champions League Americas 2025/2026 tras vencer a Sesi Franca Basquet en la final para obtener el primer título continental de su historia en la competencia organizada por FIBA Américas.

El entrenador tomó las riendas de un plantel que ya venía siendo protagonista en la Liga Nacional y logró sostener ese nivel competitivo, además de darle un salto en el plano internacional. La dirigencia valoró el trabajo realizado durante la temporada y apostó por mantener el proyecto de cara a los próximos desafíos.

Con la renovación ya cerrada, Boca comenzará ahora la planificación de la venidera temporada con el objetivo de seguir peleando en los primeros planos tanto a nivel local como continental.