¿Qué ciudades de la Patagonia se mantendrían a salvo si se desata un conflicto nuclear?

Ciudades patagónicas estarían a salvo ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico a gran escala donde se podrían utilizar armas nucleares.

La guerra en Medio Oriente escaló a su máximo histórico tras el bombardeo conjunto entre Estados Unidos e Israel e Irán y despertó tensiones sobre una posible Tercera Guerra Mundial. A la vez, otros conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania, generan la duda sobre cuáles son las zonas más seguras del mundo ante el temor del uso de armas nucleares y por eso, esta ciudad argentina emerge como una alternativa para protegerse.

Las armas nucleares son sumamente temidas por su largo alcance y capacidad de destrucción, informó el sitio ‘El Cronista’. En la publicación se explica que para tener una idea la bomba usada en Hiroshima, que tenía solo 15 kilotones de TNT, dejó cerca de 140.000 muertos y un radio de afección de 10 kilómetros cuadrados. Las modernas, conocidas como ojivas, pueden tener hasta 300 kilotones de TNT, superando ampliamente las lanzadas hace 80 años.

En este sentido, hay un lugar en Argentina que se considera como uno de los más seguros del mundo y se trata de la región de la Patagonia. Esta zona es considerada por expertos y diversos rankings como la de mayor seguridad geográfica del país por varias razones: Aislamiento extremo con baja densidad poblacional y distancia de grandes centros urbanos donde existirían posibles objetivos militares. Recursos vitales ya que posee las mayores reservas de agua dulce y una abundancia de recursos naturales necesarios para la subsistencia a largo plazo.

Las ciudades destacadas son Ushuaia, Villa La Angostura y Bariloche que aparecen frecuentemente en los rankings de ciudades seguras y con alta calidad de vida. Además, Bariloche suele encabezar los lugares de zonas más seguras de Argentina por su infraestructura y entorno.

Consideran desde ‘El Cronista’ que la localidad de Río Negro combina un alto nivel de servicios médicos y de suministro con un entorno natural protegido por la cordillera de los Andes, lo que permite una mayor autosuficiencia en situaciones de crisis.

El país más seguro del mundo según el Índice de Paz Global de 2026 es Islandia. Sin embargo otros rankings destacan a los siguientes países al analizar otros factores: Fiyi, Tuvalu, Nueva Zelanda, Suiza por su neutralidad.

A la Argentina según diversos informes (incluyendo uno del medio británico Daily Mail) se la sitúa en el top 10 debido a su vasta capacidad de producción de alimentos (como trigo), distancia de las potencias nucleares y estabilidad climática. Otro lugar que no tendría peligros es Bután a raíz de su destacado aislamiento en la cordillera del Himalaya y su política de neutralidad.

Argentina por su posición en el hemisferio sur se posiciona como uno de los países más seguros frente al avance de la guerra y las armas nucleares. Además se trata de unos de las naciones con mayor producción de alimentos, en específico soja, maíz, trigo y carne vacuna. La inteligencia artificial explica que cuenta con una baja densidad poblacional, lo que significa que áreas como la Patagonia podría funcionar como sectores de refugio.

Por último ‘El Cronista’ indica que Argentina no cuenta con armas nucleares ni alberga grandes bases militares internacionales, lo que convierte al país en un objetivo poco probable de misiles y ojivas. Otro de sus puntos fuertes es la gran presencia de recursos naturales como gas y petróleo en Vaca Muerta, litio en el noroeste, agua dulce y tierra fértiles.