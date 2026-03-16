Piden 15 años de prisión para Felipe Pettinato por el incendio en el que murió Melchor Rodrigo

La querella sostuvo que el hecho no fue accidental y que el acusado actuó con conocimiento del riesgo que generaba. El veredicto se conocería a comienzos de abril.

El juicio contra Felipe Pettinato transita su tramo final y la parte querellante solicitó una condena de 15 años de prisión al considerar que el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022, en un departamento de la calle Aguilar, fue un hecho intencional que derivó en la muerte de Melchor Rodrigo.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, el abogado Alejandro Drago afirmó que el imputado generó una situación de “peligro jurídicamente desaprobado” al iniciar el fuego en el living del inmueble, específicamente sobre el sillón y la ropa de la víctima, quien se encontraba dormida.

Según la acusación, Pettinato sabía que su amigo estaba bajo los efectos de psicofármacos y, aun así, habría provocado el foco ígneo en la zona de sus piernas. La hipótesis de un descuido con un cigarrillo fue descartada a partir de las pericias realizadas por bomberos de la Policía de la Ciudad, que determinaron la presencia de un elemento capaz de generar llama libre, como fósforos o un encendedor, presuntamente combinado con un aerosol para acelerar la combustión.

En el lugar se hallaron fósforos parcialmente consumidos y un envase de aerosol vacío, elementos que, para la querella, refuerzan la tesis de un accionar deliberado. Drago también remarcó la conducta posterior del acusado, al señalar que no intentó asistir a la víctima ni realizó un llamado de emergencia, siendo un vecino quien colaboró activamente para intentar controlar el fuego.

La situación judicial del imputado, según el representante de la familia Rodrigo, se ve agravada por la calificación legal de “estrago doloso seguido de muerte” y por antecedentes penales previos. En ese sentido, sostuvo que no existen atenuantes que justifiquen una pena menor.

El proceso se desarrolló a lo largo de cuatro audiencias virtuales, en las que Pettinato optó por no declarar y evitó observar las imágenes del cuerpo de su amigo. Desde la querella también cuestionaron la falta de contacto o manifestaciones de arrepentimiento hacia los familiares de la víctima.

El tribunal prevé dar a conocer su veredicto en los primeros días de abril. De ser hallado culpable, el acusado podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.