El Municipio adjudicó el servicio de transporte a la empresa MR

El intendente adjudicó el servicio de transporte urbano de la ciudad a la empresa Grupo MR SRL, luego de que la Comisión de Preadjudicación considerase que fue la oferta más conveniente para la ciudad. La decisión “se funda en criterios de equidad operativa y eficiencia económica”, expresó el jefe de la ciudad.

El intendente, Othar Macharashvili, informó este miércoles que la licitación por el Servicio Público de Transporte Urbano en Comodoro Rivadavia fue adjudicada, por los próximos 10 años, la empresa MR SRL. La decisión se adoptó luego del minucioso análisis de la Comisión de Preadjudicación, cuyo dictamen tiene fecha del 13 de marzo de 2026.

Según el mandatario, “la decisión adoptada supera el test de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto resulta idónea, necesaria y equilibrada respecto del interés público comprometido. El dictamen de la Comisión de Preadjudicación, en tanto informe técnico especializado, constituye un antecedente relevante para la toma de decisión administrativa”.

Asimismo, Macharashvili añadió que, "el servicio público de transporte urbano reviste carácter esencial y estructural para el funcionamiento de la ciudad, constituyendo un instrumento fundamental para el ejercicio de derechos básicos de la población, tales como el acceso al trabajo, la educación, la salud, la integración social y la movilidad urbana. Actualmente, atraviesa una situación de emergencia derivada de eventos climáticos extraordinarios y afectaciones sustanciales de la infraestructura urbana, lo que exige, del Estado municipal, la adopción de decisiones razonables y oportunas que aseguren la continuidad del servicio público".

Por último, el mandatario sostuvo que, de acuerdo al pliego de bases y condiciones, "sobre la base del kilómetro recorrido y del kilometraje programado como unidades operativas del sistema, la oferta elegida es la más conveniente, también si se toma en cuenta el costo kilométrico correspondiente”.