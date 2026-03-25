La abogada Agostina Páez cruzó a Eduardo Feinmann en televisión

Luego de conocerse el fallo que le permitirá regresar a la Argentina, la abogada Agostina Páez protagonizó un fuerte cruce en vivo con el periodista Eduardo Feinmann durante una entrevista televisiva que rápidamente se volvió tensa.

La joven letrada, que había sido acusada de injuria racial en Río de Janeiro, obtuvo un resultado favorable en la audiencia judicial realizada este martes: no quedará detenida en Brasil y podrá volver al país en los próximos días, aunque deberá pagar una multa y cumplir con tareas comunitarias.

“Justo vos me vas a decir racista…”

Tras conocerse la resolución, Páez fue entrevistada en A24 y no dudó en confrontar al conductor por sus comentarios previos en redes sociales.

“No soy racista. Vos que me matás por Twitter, no soy racista”, lanzó en el inicio del intercambio, visiblemente molesta. Luego redobló la apuesta: “Me ha sorprendido que vos me ataques de esta manera… Justo vos me vas a decir racista”, en referencia a declaraciones pasadas del periodista.

La respuesta de Feinmann

Fiel a su estilo, Feinmann respondió sin esquivar la polémica: “Si pediste perdón es porque fuiste racista. Sabés que te equivocaste”, afirmó, aludiendo al episodio que derivó en la causa judicial en Brasil.

El periodista insistió en que la situación no habría escalado si no hubiera existido una conducta inapropiada: “Si no hubieras hecho un acto racista, no hubieras llegado al punto en el que estás”, remarcó.

Por su parte, Páez sostuvo que su reacción fue malinterpretada: “Pido perdón por la gente que se ha sentido ofendida por la imagen que han instaurado de mí. No ha sido un acto racista, sino una respuesta a un gesto obsceno”, argumentó.

Qué pasará ahora

Tras la audiencia, la abogada deberá cumplir con una sanción económica y tareas comunitarias. Según su defensa, podría regresar a la Argentina en un plazo de tres días, a la espera de la firma judicial correspondiente.

El episodio no solo tuvo impacto judicial, sino también mediático, con un cruce televisivo que volvió a poner el caso en el centro del debate público.