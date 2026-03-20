La Fiscalía solicitó la elevación a juicio oral y público de una causa contra un joven de 26 años, identificado como R.E.D.S., acusado de cometer distintos delitos en un contexto de violencia de género.

Piden llevar a juicio a un joven acusado de desobediencia, daño y hurto

La audiencia preliminar se desarrolló en la Oficina Judicial de Sarmiento, donde el funcionario de fiscalía Matías Ayuzo expuso los hechos y las pruebas reunidas durante la investigación.

Los hechos

Según el legajo fiscal, el imputado habría protagonizado varios episodios:

El 5 de julio de 2025, incumplió una orden judicial al presentarse en la vivienda de su ex pareja e intentar ingresar al domicilio.

El 24 de agosto, volvió a irrumpir en la casa de la víctima, donde provocó daños en objetos personales.

En ese mismo hecho, sustrajo un teléfono celular y documentación de la denunciante.

Por estos hechos, se lo acusa de desobediencia judicial, daño y hurto, todos enmarcados en un contexto de violencia de género.

Situación del imputado

El joven se encuentra actualmente detenido con prisión preventiva por otros hechos similares, que también son investigados por el Ministerio Público Fiscal.

En este proceso, la Fiscalía adelantó que solicitará una pena de 2 años de prisión.

Por su parte, la Defensa Pública no se opuso a la acusación, aunque pidió que el juicio se realice en dos etapas.

El juez Ariel Quiroga informó que analizará los planteos de ambas partes y dará a conocer su resolución por escrito en los próximos días.