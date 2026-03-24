El resto óseo fue detectado por un trabajador del Club Náutico durante la mañana de este martes. Intervino personal de la Comisaría Primera, que realizó las primeras actuaciones en el lugar.

Hallan un cráneo humano en la Costanera y se inició una investigación

Un cráneo humano fue encontrado este martes 24 de marzo por la mañana en la rampa de acceso a la Costanera. El hallazgo fue realizado por un empleado de mantenimiento del Club Náutico, quien dio aviso a las autoridades.

Según se informó, el descubrimiento ocurrió alrededor de las 9:40, cuando el trabajador, de 22 años, advirtió la presencia del resto óseo mientras cumplía con sus tareas habituales en el sector.

Tras la alerta, efectivos de la Comisaría Primera se hicieron presentes en el lugar para iniciar las primeras diligencias. Posteriormente, una comitiva policial avanzó con el resguardo del área y las actuaciones iniciales.

De acuerdo al informe policial, se incorporaron imágenes y la ubicación precisa del sitio para documentar la escena.

El caso quedó bajo investigación con el objetivo de establecer la identidad de la persona a la que pertenecen los restos y las circunstancias en las que el cráneo fue dejado en ese lugar.