Taboada irá a juicio porque la Corte Suprema le rechazó un recurso

Quedó firme el avance a juicio oral y público en la causa que investiga el presunto robo y aplicación irregular de vacunas Sputnik V durante la pandemia de Covid-19.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el planteo impulsado por el abogado Javier Morel, defensor del titular del Sindicato de Camioneros de Chubut, Jorge Taboada, quien también fue diputado nacional, entre 2015 y 2019, por Chubut Somos Todos, el partido del malogrado gobernador Mario Das Neves.

La presentación judicial de Taboada buscaba revertir un fallo previo de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado la suspensión del juicio a prueba otorgada inicialmente al líder del Sindicato de Camioneros Chubut. Ese beneficio había evitado momentáneamente el avance hacia el debate oral.

Con el nuevo rechazo de la Corte Suprema, quedó firme la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación, que ordenó continuar con el proceso judicial sin conceder el beneficio de probation solicitado por la defensa.

Tras esta resolución, el expediente quedó definitivamente encaminado hacia el juicio oral y público, donde se debatirán las responsabilidades penales del dirigente sindical y de los demás involucrados en la investigación sobre el acceso privilegiado a vacunas durante la pandemia que afectó al mundo entre marzo de 2020 y gran parte de 2021.

LA IMPUTACION

El caso que involucra a Taboada es considerado uno de los escándalos de vacunación irregular más relevantes de la Patagonia durante la pandemia.

En concreto, se investiga la desaparición de 30 dosis de la vacuna Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en 2021, las cuales fueron aplicadas a dirigentes y empleados del gremio de Camioneros, en lugar de al personal de salud prioritario. Taboada y otros 20 afiliados están imputados por presunta participación en la maniobra, que involucró el desvío de vacunas, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento.

La enfermera involucrada y un empleado de la obra social ya recibieron condenas previas por este hecho.