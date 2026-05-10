Domingo con nubosidad variable y temperaturas de hasta 12 grados

La jornada se mantendrá sin precipitaciones y con viento moderado. Para el lunes se esperan ráfagas intensas y el martes podrían registrarse lluvias y nevadas.

El pronóstico para este domingo del Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada con cielo algo nublado durante la mañana y mayor presencia de nubosidad hacia la tarde y la noche. La temperatura se moverá entre los 7 y 12 grados, con vientos del sudoeste y oeste de entre 13 y 31 km/h.

Para el lunes se prevé un aumento de la intensidad del viento desde la madrugada y durante gran parte del día. Se esperan ráfagas de entre 70 y 78 km/h, acompañadas por cielo parcialmente y mayormente nublado. La temperatura alcanzaría los 17 grados por la tarde, mientras que hacia la noche podrían registrarse chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%.

En tanto, el martes comenzaría con probabilidad de lluvias y nevadas durante la madrugada y la mañana. Con el correr de las horas las condiciones mejorarían, dando paso a un cielo parcialmente nublado. La máxima prevista será de 10 grados y las ráfagas podrían llegar hasta los 59 km/h.