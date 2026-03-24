Tiene 21 años y fue intervenida de urgencia tras sufrir una golpiza y múltiples mordeduras durante un episodio ocurrido en la madrugada del martes. Su estado es delicado.

Violenta agresión y ataque de un perro dejaron a una joven en terapia intensiva

Una joven de 21 años permanece internada en terapia intensiva luego de haber sido víctima de un violento episodio registrado durante la madrugada de este martes en la zona oeste de Puerto Madryn.

El hecho se produjo cerca de las 5:30, en el marco de una pelea entre dos mujeres. Según las primeras reconstrucciones, la víctima recibió golpes y cayó al suelo, quedando en una situación de indefensión.

En ese contexto, un perro intervino y la atacó, provocándole reiteradas mordeduras en las piernas. La agresión del animal se habría extendido hasta dejarla inconsciente en plena vía pública.

Ante la gravedad del cuadro, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde debió ser sometida a una cirugía debido a la severidad de las lesiones. El parte médico indicó que presentaba múltiples heridas, entre ellas un profundo desgarro en una de sus piernas. Tras la intervención quirúrgica, quedó internada en estado crítico y bajo estricta observación en terapia intensiva.

Mientras tanto, se inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades tanto por la agresión inicial como por el ataque del animal. El caso generó preocupación en la comunidad por el nivel de violencia registrado.