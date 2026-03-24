Avanza el mantenimiento vial en accesos y calles de distintos barrios

Se realizaron tareas de enripiado, abovedado y saneamiento en zona norte, además de intervenciones en Fracción 14 y en el camino que conecta General Saavedra con Manantial Rosales.

El Municipio, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y la Subsecretaría de Vialidad Urbana, ejecutó este martes una serie de trabajos enmarcados en el plan intensivo de mantenimiento de calles, avenidas y caminos de ripio, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial en la ciudad.

Las intervenciones se concentraron en la zona norte, particularmente en barrio Sarmiento (Valle “C”), donde se trabajó sobre las calles Tucumán y Código 2950 con tareas de enripiado y abovedado de calzadas. En paralelo, se efectuó el mantenimiento del camino que vincula los barrios General Saavedra y Manantial Rosales.

Asimismo, se desarrolló un operativo integral sobre la avenida 10 de Noviembre, que incluyó el uso de motoniveladora y camión regador a lo largo de toda su traza. En tanto, en Fracción 14 se avanzó con la limpieza de bulevares y acciones de saneamiento en distintas arterias.

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El subsecretario del área, Walter Navarro, señaló que los trabajos se llevan adelante de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad, con prioridad en accesos y zonas de alta circulación, tanto en el sur como en el norte. En ese sentido, remarcó que el despliegue de maquinaria permite intervenir en los puntos más afectados y dar respuesta a las demandas vecinales.

Finalmente, el funcionario indicó que el plan apunta a mejorar la transitabilidad en la mayor cantidad de calles posible, con la mirada puesta en anticiparse a las condiciones del invierno.