Comodoro marchó por la Memoria con una importante movilización

La movilización partió desde la exsede de la Policía Federal y tuvo su acto central en la plaza Kompuchewe en el marco del 24 de Marzo, a 50 años del golpe de Estado.

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la marcha central en Comodoro Rivadavia se desarrolló durante la tarde, continuó en la plaza Kompuchewe de la Escuela N°83, donde tuvo lugar el acto principal de la jornada.

La movilización se inició tras una concentración frente a la exsede de la Policía Federal, sobre avenida Rivadavia y Chacabuco, donde vecinos y organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos comenzaron a reunirse desde las 16:00. En ese punto también se realizaron intervenciones alusivas a la fecha.

Con banderas, pancartas y consignas históricas como “Nunca Más”, “Fue Genocidio” y “Ni olvido ni perdón”, la columna recorrió las calles céntricas en una jornada que tuvo un significado especial al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.

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En ese mismo espacio, Roberto Llaiquel, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, recordó el impacto de la dictadura cívico-militar en la ciudad y la región. En su intervención, mencionó a detenidos ilegales trasladados hace 50 años, entre ellos Edita Rubilar, Mirta Silveira, Adolfo Silveira, Luis Porciel, Guido Ñancupel, Miguel Anchordoqui, César Vilar, Alberto Marucco y Hugo Lorenzi, a quienes señaló como testimonio del accionar del aparato represivo estatal.

Asimismo, destacó la continuidad del trabajo de los organismos de derechos humanos y aludió a recientes hallazgos vinculados a tareas forenses en el centro clandestino de “La Perla” como parte de los avances en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener una memoria activa y reafirmar el compromiso de que estos hechos no se repitan.

El acto central en plaza Kompuchewe incluyó la lectura de documentos, intervenciones y palabras alusivas en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y en defensa de los derechos humanos.

Como cada año, la convocatoria reunió a múltiples organizaciones e instituciones con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con la verdad y la justicia.

En paralelo, a nivel nacional, organismos de derechos humanos y partidos políticos se manifestaron frente a la Casa Rosada, donde Cristina Kirchner salió al balcón para saludar a la militancia.