Comodoro marchó por la Memoria con una importante movilización

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la marcha central en Comodoro Rivadavia se desarrolló durante la tarde, continuó en la plaza Kompuchewe de la Escuela N°83, donde tuvo lugar el acto principal de la jornada.
La movilización se inició tras una concentración frente a la exsede de la Policía Federal, sobre avenida Rivadavia y Chacabuco, donde vecinos y organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos comenzaron a reunirse desde las 16:00. En ese punto también se realizaron intervenciones alusivas a la fecha.
Con banderas, pancartas y consignas históricas como “Nunca Más”, “Fue Genocidio” y “Ni olvido ni perdón”, la columna recorrió las calles céntricas en una jornada que tuvo un significado especial al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.
En ese mismo espacio, Roberto Llaiquel, de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, recordó el impacto de la dictadura cívico-militar en la ciudad y la región. En su intervención, mencionó a detenidos ilegales trasladados hace 50 años, entre ellos Edita Rubilar, Mirta Silveira, Adolfo Silveira, Luis Porciel, Guido Ñancupel, Miguel Anchordoqui, César Vilar, Alberto Marucco y Hugo Lorenzi, a quienes señaló como testimonio del accionar del aparato represivo estatal.
Asimismo, destacó la continuidad del trabajo de los organismos de derechos humanos y aludió a recientes hallazgos vinculados a tareas forenses en el centro clandestino de “La Perla” como parte de los avances en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener una memoria activa y reafirmar el compromiso de que estos hechos no se repitan.
El acto central en plaza Kompuchewe incluyó la lectura de documentos, intervenciones y palabras alusivas en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y en defensa de los derechos humanos.
Como cada año, la convocatoria reunió a múltiples organizaciones e instituciones con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con la verdad y la justicia.
En paralelo, a nivel nacional, organismos de derechos humanos y partidos políticos se manifestaron frente a la Casa Rosada, donde Cristina Kirchner salió al balcón para saludar a la militancia.