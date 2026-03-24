Florecieron pañuelos en el Centro Cultural de Caleta Olivia

El acto por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia organizado por la municipalidad de Caleta Olivia se llevó a cabo a media tarde de este martes en el SUM del Centro Cultural.

Inicialmente estaba prevista una vigilia nocturna en la plaza de la avenida Lisandro de la Torre donde se levantan columnas de cemento con los nombres de cinco vecinos que fueron detenidos durante la dictadura militar, pero debido al temporal de viento se decidió cambiar el escenario y posponer la ceremonia institucional por algunas horas.

De la organización también participó la denominada Multisectorial de la Memoria que escenificó los tristes sucesos generados por el golpe cívico, militar y eclesiástico, acontecido hace 50 años.

En ese marco se representaron las fotografías de 12 víctimas recientemente identificadas por el Equipo Argentina de Antropología Forense, hallados en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla (Córdoba) y además se replicó la campaña nacional “Florecerán Pañuelos”, impulsada por organismos de Derechos Humanos, reflejando la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

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Se contó con la presencia de funcionarios municipales encabezados por el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia y se escucharon dos discursos a cargo de mujeres dirigentes del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical, María Ester Labado y Nadia Sosa, de manera respectiva.

Uno de los momentos más emotivos se vivió con la actuación de integrantes del cuerpo de danzas del Centro Artístico El Tierral, quienes escenificaron un cuadro de la persecución, secuestro y tortura de miles de ciudadanos, con canciones de reconocidos artistas como “Estamos prisioneros carcelero” de Horacio Guaraní.