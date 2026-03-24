En Cañadón Seco el Nunca Más reafirmó la lucha por Democracia

En el acto alusivo al Día de la Memoria, Verdad y Justicia celebrado este martes en Cañadón Seco, se brindó un profundo y emotivo homenaje a las víctimas de la última dictadura militar.

A mismo tiempo se puso de manifiesto el firme compromiso de continuar luchando por la defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.

Debido a las adversas condiciones climáticas, signadas por el temporal de viento, se realizó a en el Auditorio Comunal y a su finalización las autoridades, invitados y público en general se dirigieron hasta el Altar de la Memoria donde se izó hasta media hasta la bandera blanca que representa el pañuelo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En su discurso, el presidente de la Comisión de Fomento, Gabriel Galarza, resaltó que ese emblemático sitio, en el cual hay gigantografìas de dos de los vecinos de Cañadón que fueron víctimas de la represión militar, fue creado por Jorge Marcelo Soloaga, quien fuera jefe comunal por tres períodos, enarbolando una política clara y sostenida para construir, defender y transmitir la memoria.

La ceremonia en el Auditorio se inició con el ingreso de abanderados de diferentes instituciones y luego, al tiempo que se entonaba la canción patria Aurora se izó el Pabellón, invitándose a participar de ese evento a Jorge Montoya, hermano de Oscar “Puño” Montoya, militante peronista que fuera asesinado durante los años de plomo en la ciudad de La Plata.

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Posteriormente los presentes cantaron el Himno Nacional a viva voz y se convocó a estudiantes, docentes y autoridades a efectuar el riego simbólico de tres plantas que representan valores esenciales de la vida, laurel, laurentino y lavanda.

Seguidamente se escuchó un discurso de la alumna del quinto año del Colegio Secundario Nº 33 “Pioneros del Cañadón”, Agustina Quiñones, quien lo hizo en representación del Centro de Estudiantes.

El acto en el Auditorio cerró con una magnifica representación teatral de jóvenes integrantes del instituto Neo Dance, interpretando desgarradoras escenas del sufrimiento de las víctimas de la represión y del rol protagónico de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El cuadro fue acompañado por canciones de León Gieco y Charly García y tuvo visos de crudo realismo, a tal punto que gran parte de los asistentes se emocionaron y derramaron lágrimas.

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COMPROMISO IRRENUNCIABLE

En su alocución, Galarza expresó inicialmente que “el 24 de marzo no es un día más en el calendario: es una herida abierta que nos exige memoria, verdad y justicia. Es el compromiso irrenunciable de decir Nunca Más a los años más oscuros de la Argentina, cuando el terrorismo de Estado intentó borrar vidas, voces y sueños”, reflexionó.

Tras ello puso énfasis en recordar que “nuestracomunidad conoce el dolor en primera persona. Aquí faltan dos vecinos: Oscar Puño Montoya y Naldy Rampoldi, arrancados de su hogar y de su pueblo por la dictadura”.

“Ellos son parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva. Recordarlos es un acto de justicia; nombrarlos, una obligación moral”, afirmó.

Más adelante sostuvo con firmeza que desde esta localidad, cuna del petróleo santacruceño, “levantamos la voz para afirmar que la riqueza verdadera de nuestro pueblo está en su gente, en su solidaridad y en su compromiso con la verdad”-

Cerró su discurso resaltando que “hoy, a 50 años de los días más oscuros que vivió la Argentina, reafirmamos que sin memoria no hay futuro, y que con verdad y justicia hay esperanza” y tras volver nombrar a Montoya Rampoldi expresò que “por ellos, por nosotros, por las generaciones que vienen digamos Nunca Más, digamos Verdad, Memoria y Justicia”.