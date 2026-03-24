Cuánto dinero pidió Andrea del Boca para seguir en Gran Hermano

Tras su alejamiento por motivos inicialmente vinculados a la salud, surgen versiones sobre un acuerdo económico con Telefe y la posible llegada de Graciela Alfano, en medio de especulaciones internas.

La salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano continúa generando repercusiones más allá de lo estrictamente televisivo. Aunque en un primer momento se atribuyó a una cuestión de salud, con el correr de las horas comenzaron a circular versiones vinculadas a aspectos contractuales y decisiones internas del programa.

En ese contexto, la continuidad de la actriz dentro del reality aparece prácticamente descartada. Sin embargo, no se habría desvinculado completamente del canal, ya que, según trascendidos recientes, estaría redefiniendo su vínculo con Telefe durante este período.

El periodista Nacho Rodríguez aportó un dato concreto en relación a esa negociación. Según afirmó, Andrea del Boca habría acordado un monto diario de 1.735.000 pesos, lo que sugiere condiciones favorables en su relación contractual con la señal.

De este modo, si bien su regreso a la convivencia dentro de la casa no estaría en consideración, su presencia podría mantenerse ligada al formato desde otro rol, lo que abre interrogantes sobre el funcionamiento interno del programa.

En paralelo, ante la eventual salida definitiva de la actriz, la producción evaluaría alternativas para ocupar ese lugar. Entre los nombres que comenzaron a circular, cobró fuerza el de Graciela Alfano, quien ya habría tenido algún tipo de acercamiento con las autoridades del canal.

Sobre este punto, Rodríguez también planteó un posible conflicto interno. Señaló que una eventual incorporación de Alfano podría generar tensiones, al vincularla con una supuesta “traición” hacia Susana Giménez, en referencia a la histórica rivalidad entre ambas figuras.