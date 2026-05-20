Martín Fierro: a qué famosa le sacó el auto la policía en un control de alcoholemia

La salida de los Martín Fierro dejó una escena inesperada para Pamela David después de una noche cargada de premios, cruces y festejos. La conductora contó que, cuando se retiraba del Hotel Hilton junto a Daniel Vila, fue frenada en un control policial. El episodio terminó con la camioneta retenida y un regreso a casa mucho menos glamoroso del esperado.

Al día siguiente, Pamela David abrió su programa en América con humor, aunque dejó claro que la situación le cambió por completo el cierre de la noche. “Fue hermosa, pero pasaron cosas”, lanzó al comenzar el relato, antes de explicar qué ocurrió cuando intentaban abandonar la zona donde se había realizado la ceremonia.

El problema apareció en un control de alcoholemia ubicado cerca del evento. La conductora aclaró rápidamente que no hubo un resultado positivo ni una infracción vinculada al alcohol, sino un inconveniente con la documentación del chofer que manejaba el vehículo. “Cuando nos estamos yendo, había un control de alcoholemia, que obviamente querían trabajar un lunes para agarrar a todos los que salían del Martín Fierro, nosotros por suerte, maneja Ariel, quien no tenía su licencia”, contó.

La situación tomó por sorpresa al grupo porque el conductor habitual no había llevado encima el registro. Según explicó Pamela David, la licencia había quedado en otra camioneta por un cambio previo de vehículos. Ante ese escenario, la policía procedió con el protocolo correspondiente y ellos resolvieron dejar el auto estacionado.

“La había dejado en la otra camioneta. La policía hizo su trabajo y está muy bien. La aplicación Mi Argentina, es una porquería, no le abría, no sirve para nada. Obviamente era para agarrar famosos esto. Llamamos al auto de aplicación y nos fuimos, con la peor de las ondasâ€¦ un frío, llegué cerca de las 2 de la mañana”, relató entre risas.

El episodio llamó la atención porque ocurrió apenas terminada una de las noches más comentadas de la televisión argentina. Mientras algunos invitados seguían rumbo al after y otros regresaban a sus casas por compromisos laborales al día siguiente, Pamela David terminó viviendo una demora inesperada en plena madrugada.

Más allá del fastidio, la conductora eligió contarlo con ironía y sin dramatizar. La camioneta no fue retenida por alcoholemia, sino por la falta de licencia física del chofer, un detalle que convirtió el regreso de los Martín Fierro en una anécdota incómoda, fría y muy distinta a la postal elegante de la gala.