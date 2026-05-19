Temor por la salud de Chiche Gelblung: está internado en terapia intensiva

La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación después de que se conociera que está internado en terapia intensiva. El periodista, de 82 años, se descompensó luego de haber sufrido una caída en su casa días atrás. Aunque permanece despierto, el cuadro encendió las alarmas entre los médicos y su familia.

El dato más fuerte lo dio Pía Shaw en A la Barbarossa, donde explicó que el episodio reciente no aparece desligado del golpe previo. "Él tuvo una caída hace quince días en su casa que le provocó una herida en la cara, esto preocupó un poco a la familia, pero él siguió trabajando. En las últimas horas, Chiche se descompensó y está internado en terapia intensiva. Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud".

La panelista también llevó algo de tranquilidad sobre su estado actual, aunque remarcó cuál es el punto que más inquieta al entorno. "Está despierto, está siendo evaluado. Ayer estuvo hasta muy tarde mandando unos mensajes. El golpe que tuvo hace poco es lo que más preocupa a los médicos y a su familia. Está siendo muy bien atentido y rodeado de su familia. Hay que ver qué es lo que pasa a raíz del golpe que se dio y le quedó una cicatriz cerca del lado del ojo izquierdo"

El presente de Chiche Gelblung preocupa todavía más porque llega poco después de otra internación. El lunes 20 de abril había sido atendido en el Sanatorio Los Arcos tras una descompensación que terminó con la colocación de dos stents en una de sus piernas. En ese momento, la indicación médica había sido clara: bajar el ritmo y hacer reposo.

Sin embargo, el conductor no se mantuvo alejado de sus compromisos laborales. Pilar Smith contó en LAM que, pese a la recomendación profesional, volvió a la radio y a la televisión. "Le dieron el alta y los médicos le pidieron que no vaya a trabajar. Le dijeron: 'Chiche, quedate descansando'. De hecho, ellos no saben que hoy él fue a trabajar a la radio y a su programa de televisión"

Aquella advertencia, 'Chiche, quedate descansando', no pareció alcanzar para detenerlo. Poco después, el propio Chiche Gelblung intentó llevar calma y restarle dramatismo a lo ocurrido. “Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, dijo en diálogo con LAM, buscando transmitir que el episodio ya había quedado atrás.

En la misma línea, el periodista había agregado: “Pero ya está, ya pasó, se superó”. Ahora, con una nueva internación en terapia intensiva y el antecedente de una caída que sigue bajo observación, la preocupación volvió a instalarse. Esta vez, el entorno espera la evaluación médica antes de saber cómo continuará su recuperación.