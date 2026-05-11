José María Listorti apuntó contra Tinelli y ventiló qué les prohibió en VideoMatch

Una confesión de José María Listorti volvió a abrir la intimidad de los años más fuertes de VideoMatch. El humorista recordó cómo era trabajar bajo el mando de Marcelo Tinelli y reveló una regla que, según contó, les cerró varias puertas fuera del programa.

La repercusión fue inmediata porque el comentario tocó una etapa muy recordada de la televisión argentina, cuando el ciclo marcaba agenda y sus figuras se volvían populares dentro de un formato casi blindado. Antes de que el tema escalara, Marcelo Tinelli salió a responder desde sus redes y aclaró: “Jamás nada de lo que dice José María Listorti puede caerme mal. Lo amo a Josema y también a Pachu”.

El origen de la frase se dio durante una charla de José María Listorti con Pachu Peña en Pop Radio. Allí, el actor repasó aquella época y explicó: “Nosotros estábamos bajo el sol de Tinelli. Nunca podíamos ir a los programas, yo a lo de Susana Giménez no fui nunca y trabajando en Telefe. No hacíamos notas, yo recién comencé en Videomatch en el 93 y recién fui a lo de Mirtha Legrand en 2002”.

Ese recuerdo no quedó solamente en las entrevistas televisivas. Cuando Pachu Peña le preguntó si tampoco podían hacer publicidades, José María Listorti reaccionó con una frase breve, pero bastante elocuente: “No me hagas acordar”. Detrás del tono humorístico, dejó entrever que aquellas limitaciones también habían significado perder oportunidades laborales y económicas importantes.

El propio humorista entendió que sus palabras podían generar ruido si se recortaban sin contexto. Por eso, después buscó matizar el comentario y explicó: “Si Marcelo ve el recorte, le va a caer mal, pero él quería que la gente nos viera únicamente en el programa. Trabajar con él tenía diez mil cosas a favor y una sola en contra, que es esto que comento”.

La respuesta de Marcelo Tinelli terminó bajando cualquier lectura de pelea. Lejos de mostrarse molesto, el conductor eligió remarcar el vínculo afectivo que mantiene con quienes fueron parte de aquel equipo: “No hay escándalo. Hay mucho amor y agradecimiento de mi parte hacia ellos. Todos en esta familia los queremos y nos hacen reír mucho siempre”.

Así, lo que empezó como una revelación sobre las reglas internas de VideoMatch terminó dejando una mirada más amplia sobre el costo de pertenecer a uno de los programas más exitosos de la televisión. José María Listorti expuso una restricción concreta, pero también dejó claro que ese límite convivía con una etapa que todavía recuerda como decisiva en su carrera.